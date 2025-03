El Salud abre el diálogo a todos los sindicatos con el fin de la huelga de médicos de primaria

"Estamos muy satisfechos, esto es un acercamiento para seguir trabajando con tranquilidad". Así se ha pronunciado la gerente del Servicio Aragonés de Salud, Ana Castillo, tras la firma del acuerdo de desconvocatoria de huelga de los médicos de familia en Zaragoza. Esto supone abrir un periodo de negociación de dos meses, un tiempo en el que en diferentes grupos de trabajo podrán participar todos los representantes laborales del sector. Hasta ahora la negociación se ha producido con Cemsatse (sindicato sanitario convocante que agrupa a Fasamet, CesmAragón y Satse).

El acuerdo firmado este sábado establece una paralización temporal de la tramitación de la modificación del decreto 59/1997 –que recoge el reglamento de funcionamiento de los centros de Atención Primaria de Aragón- y mantener las actuales condiciones de trabajo del sector mientras dura la negociación. "Nuestras líneas de trabajo buscan solucionar la Atención Continuada, ahora esperamos una propuesta por parte de la Administración", ha indicado la secretaria de Satse, María Cruz Olivan. La entidad afirma que tienen "la obligación de llegar a un acuerdo" que no perjudique a los trabajadores y considera que desde el Gobierno de Aragón existe "otro talante" que en su opinión hará posible los acuerdos.

Una opinión que mantiene el presidente de Fasamet, Leandro Catalán. "Hemos perdido mucho tiempo, pero ahora vamos a las reuniones con ganas de trabajar, sin líneas rojas", ha expresado. Desde la entidad destacan que el Salud ya conoce sus propuestas y reiteran que las urgencias en Zaragoza podrían atenderse a través del 061, una solución que no supondría "una carga laboral" a los médicos de familias. "Existen muchas opciones que se pueden estudiar", ha manifestado.

El Gobierno de Aragón afirma que la negociación no llegará a los dos meses. "La ciudadanía merece una atención de calidad", ha indicado Castillo. Aunque no existe un cronograma marcado esperan mantener contactos a partir de esta semana que comienza. "Es prioritario seguir trabajando cuanto antes", destacan. Además estarán convocadas el resto de entidades sindicales que ya conocen el acuerdo de fin de huelga. "No se puede obviar a ningún representante de los trabajadores, se va a seguir trabajando con todos los grupos de trabajo", ha dicho.

En un primer momento, según Sanidad, las partes se han dado un plazo de dos meses para alcanzar los acuerdos necesarios y constituir un grupo de trabajo "sin perjuicio de la creación de otros grupos de trabajo", para el estudio de un modelo en la capital aragonesa y de las condiciones laborales y retributivas de los profesionales. Posteriormente, se continuará con el estudio de las guardias en los centros de salud en el resto de Aragón. El texto resultante de las conclusiones de este grupo se llevará a negociación.