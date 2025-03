Fernando Sabés, nuevo portavoz del PSOE: "Tengo la sensación de que el Gobierno de Aragón vive del Gobierno central"

Fernando Sabés, alcalde de San Esteban de Litera y secretario general del PSOE en el Alto Aragón, ha sido el elegido de Pilar Alegría para ser la voz del nuevo socialismo en el Parlamento aragonés.

Su primer cara a cara con Jorge Azcón en las Cortes empezó con una llamada al decoro parlamentario, pero acabó de otra manera. ¿Cómo valora este encuentro?

Creo que se vieron dos formas de afrontar los debates. A mí me genera tristeza la falta de formas. Traer lo peor de la política de Madrid a las Cortes de Aragón... A este portavoz no le van a encontrar ahí. La nueva Ejecutiva Regional viene con ganas de trabajar porque estamos convencidos de que podemos ofrecer el mejor proyecto para Aragón para que Pilar Alegría pueda ser la nueva presidenta. A Aragón le sentará muy bien, por el fondo y las formas.

¿En qué se va a notar que el PSOE ha cambiado de portavoz?

Quiero agradecer el trabajo de Mayte Pérez en la portavocía estos dos años, se ha hecho un buen trabajo en el grupo parlamentario. Que haya un cambio de portavoz, de portavoz adjunto y que haya una renovación profunda del PSOE supone adaptarse. Vamos a intentar ofrecer el mejor proyecto posible a los aragoneses, que será antagónico al del PP, y pretendemos recuperar ayuntamientos, diputaciones y el Gobierno.

¿Habrá más cambios en puestos destacados o portavocías?

Sí. Todos los diputados están haciendo un buen trabajo y todavía se les va a pedir más. Los cambios se decidirán en las próximas semanas. Tenemos muchas ganas, no solo de hacer oposición. También de ofrecer un nuevo proyecto. Y de reconocer el trabajo del Gobierno de España también en Aragón. Tengo la sensación de que el Gobierno de Aragón vive del trabajo, de las inversiones y los proyectos del Gobierno de España. Azcón siempre busca la confrontación, pero los 300 millones para que Stellantis ponga aquí su gigafactoría es un trabajo de la ministra Alegría, del ministro Hereu y del presidente del Gobierno de España.

Alegría es la nueva presidenta del grupo parlamentario, ¿va a visitar el Parlamento aragonés?

Sí. La presencia de la secretaria general será muy habitual en Aragón y, cuando no esté aquí, estará trabajando por la comunidad.

¿Cree que el partido sale unido de este proceso de renovación?

La Ejecutiva salió elegida por el 93% de apoyos, y es importante cómo se ha incorporado a todas las sensibilidades. La muestra es la Ejecutiva y este grupo parlamentario. Unidos, este partido es imparable.

Sabés, en los pasillos de las Cortes de Aragón, este viernes. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Azcón le llamó «el portavoz de la portavoz». ¿Se siente así?

Me siento orgulloso de pertenecer a un proyecto que lidera Pilar Alegría, y en 2027 me sentiré muy orgulloso de que sea la primera presidenta socialista del Gobierno.

No quiere valorarlo...

No. Yo creo que Azcón tiene un problema. Piensa que por decirme que soy el portavoz de la portavoz me molesta... Pues estoy encantado, feliz y agradecido por la confianza. Para mí, tener una ministra de Educación y secretaria general de Aragón es un mérito. A otros les gustaría ser ministros de Feijóo y no lo son porque no pueden, y porque no ha querido Feijóo. Parece que Azcón está trabajando más para intentar ser ministro que cualquier otra cosa. Está más pendiente de lo que sucede en Madrid que de lo que les pasa a los aragoneses.

La defensa del Gobierno central es uno de los cambios en el PSOE de Alegría respecto al anterior secretario general, Javier Lambán.

Este grupo parlamentario siempre ha defendido al Gobierno central. No encontrará ninguna votación en contra.

Esa defensa a ultranza de las medidas del Gobierno central no se veía antes.

Pero no en el grupo parlamentario, que siempre ha actuado coordinado con el PSOE y defendiendo las propuestas de Pedro Sánchez.

Más allá del grupo parlamentario, es evidente que hay un giro desde posiciones críticas con Sánchez a la que tendrá Alegría, que forma parte del Gobierno.

Mis declaraciones siempre han sido en la misma línea, como portavoz adjunto o como secretario general en el Alto Aragón.

¿Se puede reconducir el acuerdo sobre la financiación autonómica en Aragón con las posiciones tan polarizadas entre PP y PSOE?

Tan polarizadas las posiciones... Se explicó en el pleno por parte de diferentes portavoces: quien dinamitó el posible acuerdo fue el portavoz del PP en las Cortes, a instancias de Azcón. A propuesta de un grupo de la oposición se planteó una reunión, y por esa actitud del PP no se pudo celebrar. Le quiero recordar al PP que fue un Gobierno del PSOE en 2021 el que planteó que la despoblación entrase en los parámetros para calcular la financiación. Azcón se olvida de decirnos cuál es la propuesta del PP en toda España. No lo dicen ni ahora ni cuando en 2014 tenían mayoría absoluta y no reformaron el sistema. Así será difícil llegar a una posición conjunta. El PP nunca habla de la Bilateral con el Estado y lo que establece nuestro Estatuto sobre la posibilidad de una negociación singular para Aragón. En el PSOE creemos que es necesario hablar en la Bilateral de aspectos singulares para Aragón en materia de financiación. Entiendo que a Azcón le sea complicado decirle a Mazón, a Ayuso o a Monero Bonilla que el reparto no debe hacerse por habitante, pero, ¿es el presidente de Aragón o el ministrable de Feijóo?

Ustedes dicen que el PSOE no se ha movido, que defienden la despoblación y la orografía. ¿Está dispuesto a repetir el acuerdo unánime en Aragón, salvo por Vox?

En ningún momento hemos renunciado al acuerdo que se adoptó por unanimidad en las Cortes. Y nos seguimos manteniendo en que haya acuerdos. Otra cosa es que el PP dice que quiere, pero realmente no quiere. Y sigue enfrentándose con el Gobierno central. Está claro que en la financiación autonómica todo el mundo tendrá que ceder, pero la posición del PSOE no se ha movido. El PP se levanta sin negociar la condonación de la deuda, y sin plantear alternativa. Nunca plantean alternativas: solo dicen no, porque no, y por si acaso, que no.

¿Cree que el Gobierno de España asumirá la orografía y la despoblación, que no aparecían de inicio en la propuesta del ministerio?

No es una propuesta, para empezar. El documento de Hacienda es un resumen de las posiciones de las comunidades autónomas respecto del documento de 2021 en el que se planteaba la despoblación. No es un propuesta, es un informe sobre qué dice cada una y cuál es la posición mayoritaria. Y para eso se pide ahora que se lancen nuevas propuestas. Yo todavía no he escuchado una propuesta del PP en Aragón.

¿Cree que el Gobierno de España puede ser sensible y tener en cuenta la despoblación?

Estoy convencido de que sí. Pero el nuevo modelo de financiación autonómica se tiene que pactar por todas las comunidades autónomas.

¿Cómo esperan volver a gobernar en un contexto en el que las fuerzas a la izquierda del PSOE están mermadas?

Con trabajo, equipos renovados, ilusión y contando con la gente del territorio, militantes, concejales y alcaldes. Y con la coordinación que lidera ya Pilar Alegría.