Guiñote contra la soledad no deseada: Huesca desarrolla espacios para que ancianos y niños jueguen en comunidad

Los niños jóvenes no saben jugar al guiñote. Y los abuelos no saben jugar al Uno. Para poner remedio a esta brecha generacional y, además, tratar de combatir la soledad no deseada nace en Huesca el proyecto Mayores y juguetones que esta semana ha celebrado en el Casino su primera sesión.

La iniciativa, que busca crear un espacio lúdico donde mayores y niños interactúen, compartan aprendizajes y recuperen juegos y tradiciones, ha sido celebrada por todas las partes a pesar de lo enrevesado de las normas de los nuevos juegos a los que se han enfrentado los abuelos. La sesión ha sido impulsada por los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Huesca y el consejo de la Ciudad de las Niñas y los Niños.

En la primera jornada de convivencia generacional los participantes han disfrutado de partidas de cartas, de conversaciones sobre cómo se entretenían los niños hace ochenta años y de los complicados argumentos de los juegos de mesa actuales. La finalidad última del encuentro es combatir la soledad no deseada en personas mayores mediante actividades lúdicas en las que se mezclen niños, niñas y mayores. El proyecto se está llevando a cabo en la sala Torreón del Casino de Huesca, un espacio emblemático que favorece la interacción entre generaciones.

Un momento de la sesión de juegos intergeneracional de esta semana. / El Periódico de Aragón

«Las personas participantes han estado encantadas de poder explicar sus experiencias con los niños», indica la coordinadora, María Chic. Además, señala que todos ellos han celebrado con humor «la paciencia» que han tenido para explicar reglas, algo que los propios niños ya habían trabajado dentro del proyecto de dinamización de la infancia del consistorio altoaragonés. Algunos de los pequeños han acudido a la cita acompañados por sus propios abuelos, algo que ha permitido ampliar todavía más el grado de socialización que se busca.

La soledad no deseada es un problema creciente entre los mayores y este programa «busca fortalecer vínculos sociales a través del juego». Los beneficios son claros: mejora del bienestar emocional de los mayores, fomento de valores en los niños, y un sentido de comunidad compartido.

Por eso, la reunión con los ancianos se ha trabajado desde la Ciudad de las Niñas y los Niños como «un lugar en el que enseñar a los mayores», pues el aprendizaje «funciona en las dos direcciones». Así, algunos de los juegos que se han puesto sobre las mesas están adaptados con los números más grandes para que nadie se sienta desplazado.

La de esta semana era una primera sesión, una toma de contacto para presentarse y compartir inquietudes. Las siguientes citas estarán basadas en el arte como terapia social y también habrá tiempo para las nuevas tecnologías con una divertida sesión con gafas de realidad virtual.

«Este proyecto representa una oportunidad única para mejorar la calidad de vida de los mayores y fomentar la convivencia intergeneracional en Huesca, creando una ciudad más inclusiva y solidaria mediante vínculos entre dos generaciones», destacan desde el consejo infantil.