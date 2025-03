Juan Francisco Jimeno: “La principal razón de que estemos creciendo más que Europa y otros países es la inmigración”

PREGUNTA (P): ¿Qué es el Consejo de la Productividad de España?

RESPUESTA (R): Es una respuesta a una recomendación que hace el Consejo Europeo en 2016 para tratar de que hubiera organismos nacionales que dinamizaran el debate, el diagnóstico y las recomendaciones sobre productividad. Entonces se empieza a tomar conciencia de que el crecimiento en Europa va mal, de que hay que hacer algo para reducir la brecha con EEUU y el Consejo Europeo tuvo a bien proponer estos consejos. En España se ha tardado ocho años en hacerlo, pero finalmente lo tenemos y estamos empezando a funcionar.

(P): ¿Qué es la productividad y por qué es tan vital para la economía?

(R): Como concepto es una cosa muy sencilla. No es más que una relación entre resultados y recursos. La productividad de un país es básicamente cómo ese país organiza los recursos que tiene –capital, tecnología, trabajadores, instituciones–, cómo los utilizan para mejorar la vida de la gente. Los economistas fijamos esos resultados en PIB per cápita y horas de ocio. La única manera de sostener el crecimiento del PIB per cápita en el medio y largo plazo es mediante mejoras de productividad.

(P): ¿Y cómo se consigue eso?

(R): No hay ninguna panacea. Hay muchas dimensiones que hay que mejorar para lograrlo y en España, en general, en pocas vamos bien. Una manera es conseguir que los trabajadores estén mejor cualificados y, por tanto, sean más productivos. Otra manera es en capital. Seremos más productivos si tenemos mejores máquinas y tecnologías para trabajar.

(P): ¿Cómo anda España?

(R): En términos de productividad por hora trabajada, que es uno de los indicadores que se utiliza, está alrededor de un 80% de la media de la Unión Europea. Y la brecha con EEUU puede estar cerca de 40 puntos.

(P): ¿Empeora o progresa?

(R): Está empeorando. Desde principios de este siglo la brecha con la UE se ha venido ampliando. Y la brecha entre Europa y EEUU también.

(P): ¿Y cómo se explica qué España lidere hoy el crecimiento en la UE?

(R): En los últimos tres o cuatro años, desde 2021, estamos viendo algunos signos positivos en productividad. Pero la principal razón por la cual España está creciendo más que Europa y que otros países es la inmigración. Es el hecho de que nuestro crecimiento es muy intensivo en trabajo. Por ejemplo, el último año el saldo migratorio fue de más de 600.000 personas.

(P): ¿Hay entonces brotes verdes?

(R): Hay brotes verdes, pero todavía es pronto para saber si suponen un cambio estructural que permita sostener el crecimiento de la productividad en el medio y largo plazo.

(P): ¿Cuál es la situación de Aragón?

(R): Está en la media nacional. Ahora mismo la productividad por hora trabajada en España ronda los 42 euros y Aragón está por ahí, en la media.

(P): ¿Cómo afecta a la productividad la reducción por ley de la jornada laboral aprobada por el Gobierno?

(R): La productividad por hora trabajada va a aumentar. Al trabajar menos horas la gente, va a concentrar su trabajo en esa jornada y va a ser más productivo. Pero esto no es ningún logro porque se trata de conseguir una tasa sostenida de crecimiento. Y, por otra parte, va a suponer un aumento de costes bastante importante para las pymes, que dependen de un horario de apertura que no pueden cambiar. Mejorarán la productividad pero serán menos competitivas.

(P): ¿No es partidario entonces de la medida?

(R): No es que no lo sea. Pienso que la mejor manera de reducir la jornada es hacerlo mediante negociación colectiva y convenios, adaptándose a las actividades y ámbitos donde se pueda flexibilizar y mejorar las condiciones de trabajo. Hacerlo por ley y de la manera que se está haciendo tiene contraindicaciones, sobre todo en el caso de las pymes.

(P): ¿Las pymes deberían tener un tratamiento diferenciado en la legislación?

(R): España no es un país para pymes. No las tratamos bien ni tampoco a los jóvenes. Pero lo que necesitan no es tanto un tratamiento diferente. Eso podría crear umbrales artificiales que desincentiven su crecimiento. El problema de establecer reglas distintas por tamaño es que muchas empresas podrían optar por no expandirse para no perder ciertos beneficios, lo que a la larga perjudica a la economía. Sin embargo, sí es fundamental un mayor apoyo y flexibilidad adaptada a sus necesidades reales. Actualmente, muchas regulaciones laborales y fiscales se diseñan sin considerar las particularidades de las pymes.