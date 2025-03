El Príncipe Felipe se resquebraja de emoción con la 50 edición del concurso de tambores de Zaragoza

Vibran, tiemblan, casi que se resquebrajan los alrededores del Príncipe Felipe este domingo por la mañana. Allí, 6.700 personas buscan el redoble más unísono, la más original marcha, un toque de bordón que erice la piel. En definitiva, al grupo de cofrades que se proclame vencedor de la quincuagésima edición del Concurso-Exaltación de instrumentos tradicionales de la Semana Santa de Zaragoza, que parte con los representantes de las cofradías de El Descendimiento, La Piedad y La Columna como favoritos.

Mercedes Moliner y Ángel Lozano aún están emocionados. Sus hijos acaban de terminar la actuación con el grupo de La Exaltación de la Santa Cruz del barrio. "¿Oyes cómo aplauden a rabiar? El concurso es esto: la emoción, que se te ponga la piel de gallina", dice la mujer.

Patricia García vive el concurso de este año de una forma diferente. "Este año he venido de patrocinadora con nuestra tienda, Allué Laboral, un comercio de ropa de trabajo y bordados. Estamos muy vinculados a la Semana Santa y esta es una cita que no nos podemos perder", explicaba la joven, que lleva 25 años en la justo cofradía de El Prendimiento. "Esto es todo sentimiento. Para los zaragozanos los tambores son arte y aquí no existen rivales, sino que es un hermanamiento", apuntaba la joven.

Es auténtico fervor lo que se percibe en el pabellón municipal, que no tiene programado hoy partido de baloncesto, pero ni falta que hace. Vítores, aplausos, pancartas y globos (y cerveza, que en los eventos deportivos tiene el grifo cerrado) desfilan por las gradas del Felipe para anticipar la Semana Santa más social de Zaragoza.