Los sindicatos y el pequeño comercio rechazan ampliar los festivos de apertura en Aragón

Los sindicatos y el pequeño comercio lo tienen claro. Trasladarán una rotunda negativa a la aún incipiente propuesta del Gobierno de Aragón de ampliar el número de festivos y domingos de apertura en las grandes superficies. Califican el debate de "trasnochado" y creen que supone "un palo más" a la conciliación familiar tanto en el sector minorista y especializado, que no podrá competir con los grandes almacenes, y para los propios trabajadores de esas compañías, cuyas condiciones laborales son "cada vez más precarias" por la proliferación de contratos parciales en los últimos años.

"Es un debate que está cerrado desde hace años, las grandes superficies nos reconocen que de los 10 festivos de apertura hay varios que no les salen rentables. Y la ley ya permite a todos los comericios de menos de 300 metros cuadrados abrir los 365 días al año, así que cuando se anuncia esta propuesta en pos de la libertad de apertura no sabemos exactamente a qué se refieren", apunta Gerardo Montori, secretario general de CCOO Servicios Aragón, en respuesta a la información publicada por EL PERIÓDICO este domingo, en la que la nueva directora general de Comercio de la DGA, Carmen Herrarte, propone abrir el debate para incrementar las fechas festivas en las que se puede abrir.

Aunque agradece que se invite a los agentes al debate, porque llevan "años pidiendo" que se negocie con los sindicatos qué fechas se señalan como festivos de apertura en el calendario, Montori critica el fondo de la cuestión por quién sale beneficiado de esta medida. "Tenemos que pensar qué comunidad queremos. ¿Queremos un turismo que viene de compras y no deja impacto económicos porque no pernocta y solo para en el Ikea o en el centro comercial de turno?", dice el sindicalista.

Desde UGT Aragón entienden que se trata de "un ataque frontal a la conciliación de los trabajadores" en un sector "muy precarizado y castigado". "Y además les va a salir a coste cero, porque en el convenio de grandes superficies de distribución desde el año 2013 se anuló el pago de los festivos", critica María Jesús Aliaga López, responsable de Comercio y Grandes Almacenes de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT Aragón. Y avanzan que si la propuesta se ratifica, responderán al próximo calendario de festivos "con un calendario de movilizaciones".

La postura del pequeño comercio

El comercio minorista también se posicionará en contra de la idea. "No es la solución, aunque invitamos a la reflexión. ¿Por qué se propone esto? La directora general dice que genera más puestos de trabajo, pero, claro, ¿si abrimos la Administración pública los fines de semana no se crearían también más puestos de trabajo? Creemos que hay que tener unas normativas que sean lógicas pero que nos permitan disfrutar y conciliar", señala Antonio Tornos, gerente de Electrodomésticos Tornos y responsable de la Federación de Empresarios de Comercio y Servicios de Zaragoza y Provincia (ECOS).

Además, Tornos llama a "profesionalizar" el sector comercial. "Si hay que competir y abrir más festivos, lo vamos a tener muy difícil para encontrar trabajadores cualificados. Para el comercio de cercanía no vale cualquiera, y no podemos fiar esa supuesta creación de puestos de trabajo, que no se van a poder asumir, a gente que con todo el derecho del mundo se quiere sacar un dinerillo pero no es un profesional del sector", reflexiona Tornos.