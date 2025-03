El Gobierno de Aragón licita un suelo público de Teruel para construir 90 viviendas de alquiler

El Gobierno de Aragón ha puesto en marcha el procedimiento para adjudicar mediante concesión demanial una parcela pública de Teruel –situada en el número 8 de la calle Italia– con el objetivo de construir y explotar un mínimo de 90 viviendas públicas de alquiler asequible. La iniciativa, impulsada por el Departamento de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, responde a la necesidad de ampliar el parque de vivienda protegida en la comunidad, especialmente dirigida a jóvenes y colectivos con dificultades de acceso a una vivienda digna.

En este caso, la parcela de 4.500 metros cuadrados —cedida el pasado verano por al Ejecutivo autonómico por parte del Ayuntamiento de Teruel— estaba clasificada para equipamientos culturales y educativos, pero no se había desarrollado, según el planeamiento vigente de la ciudad (PGOU y plan parcial del sector 9). Tras un informe favorable, se declaró compatible con vivienda dotacional pública, siempre que se mantenga su carácter de bien demanial y su uso social durante al menos 30 años.

El consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, ha firmado la orden por la que se aprueba el pliego de condiciones y se convoca el procedimiento de otorgamiento, en régimen de concurrencia competitiva, de dicha concesión, según publicó este lunes el Boletín Oficial de Aragón (BOA).

Concesión por 75 años

La concesión demanial se otorgará a una empresa privada, que construirá y gestionará las viviendas, pero sin adquirir la propiedad del suelo. Los precios no podrán superar el 25% de los ingresos de las familias beneficiarias, priorizando a colectivos vulnerables.

La norma requiere que, en este caso, el Departamento de Educación, Cultura y Deporte haya manifestado su carácter prescindible y haya otorgado autorización para destinar este suelo a la promoción de viviendas públicas en régimen de alquiler, trámite que se formalizó el 9 de octubre de 2024.

La orden firmada por Octavio López incluye el pliego de condiciones al que tendrán que ajustarse las empresas que opten a la concesión, cuya adjudicataria edificará y gestionará el alquiler durante 75 años, para cuyo pago los futuros inquilinos dispondrán de las ayudas previstas por el Gobierno de Aragón destinadas a reducir el abono de las cuotas mensuales y ajustarlas así a la modalidad de alquiler asequible, subvenciones que cubrirán entre el 20% y el 40% de dichas cuotas para que los beneficiarios no tengan que dedicar más del 30% de sus ingresos al pago de la vivienda.

Fases de construcción

El pliego de condiciones para edificar un mínimo de 90 viviendas y establece la posibilidad de acometer la actuación en dos fases, siempre que la primera de ellas contemple al menos la construcción del 50% del total de las viviendas y que el inicio de la segunda no se demore más de cinco años desde el final de las obras de la primera, pudiendo ejecutarse en un periodo inferior. Eso sí, ambas fases habrán de estar concluidas en un plazo máximo de diez años a contar desde la fecha de adjudicación de la fase inicial, cuyo inicio de obras está previsto a lo largo de este año para que en 2027 las viviendas correspondientes a la misma sean una realidad.

La licitación establece también requisitos en cuanto a la tipología de las viviendas, que habrán de ser de un dormitorio en no menos del 15% de los casos, de dos dormitorios en un máximo del 85% y de tres dormitorios para no más del 25% del total de la promoción. En cuanto a su precio, las ofertas no podrán exceder los 11,00 euros por metro cuadrado útil para las viviendas y de 6 euros por metro para garajes y trasteros.

Tras publicarse este lunes en el BOA la licitación, las empresas interesadas tiene 30 días hábiles para presentar propuestas, que serán evaluadas en función de su viabilidad, calidad y alineación con las políticas públicas.