Natalia Chueca reclama que los ayuntamientos dispongan libremente de sus remanentes

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha sumado fuerzas junto al resto de regidores participantes en la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias --FEMP-- celebrada este lunes en Badalona para reclamar una "financiación justa" para los ayuntamientos que pasa por que Hacienda les autorice a disponer libremente de los remanentes que vienen generando en lugar de tener que destinarlos a amortizar deuda y por actualizar las entregas a cuenta.

"Todos los alcaldes estamos muy preocupados en todos los ayuntamientos de España", ha expresado Chueca, quien ha destacado que esa "unanimidad" alcanza a regidores de todos los grupos políticos.

"Los ayuntamientos, no solamente no estamos generando ningún déficit al Estado por nuestra deuda, sino que generamos superávit y, con ese superávit, necesitamos que no tengamos la obligación de amortizar deuda, sino que tengamos la libertad para poder dedicarlo a inversiones financieramente sostenibles".

"Todos los ayuntamientos contamos con necesidades y queremos hacer proyectos en nuestra ciudad y, por lo tanto, ha advertido la alcaldesa de Zaragoza, el uso de nuestros remanentes no puede ser una indicación del Ministerio de Hacienda sólo para la liquidación de la deuda, sino que necesitamos que podamos invertirlo en nuestros proyectos siempre que sean financieramente sostenibles".

En ese sentido, la alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz) y presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), María José García-Pelayo, y el alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, han anunciado que reclamarán al Gobierno una "financiación justa" para los ayuntamientos españoles.

García-Pelayo ha explicado que tras la Comisión de Hacienda de la FEMP, remitirán un escrito al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para trasladarles las inquietudes de los municipios en este sentido.

En concreto, ha criticado que el Ejecutivo haya propuesto a las comunidades autónomas condonar la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) pero que no hayan "tenido el gesto siquiera de llamar a los ayuntamientos para plantear una iniciativa similar".

Por otro lado, ha apuntado que la FEMP solicitará que no se recorte la subvención del Gobierno al transporte público y ha señalado que la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) ha provocado que los consistorios estén perdiendo unos 1.159 millones: "No estamos mendigando, estamos pidiendo lo que nos corresponde".

Natalia Chueca también ha mencionado la necesidad de actualizar las entregas a cuenta: "Hace unos meses, en noviembre del 24, la vicepresidenta Montero nos dijo que teníamos que actualizar las entregas a cuenta en torno a un 13%, 13,1% exactamente, y no estamos viendo cómo cumple con su compromiso, dado que no tiene un presupuesto aprobado".

Al respecto, la alcaldesa de Zaragoza ha apuntado la opción de actualizar esas partidas mediante un real decreto como ya ocurrió el año pasado: "Lo que le pedimos a la ministra de Hacienda todos los ayuntamientos de todos los colores políticos es que, urgentemente, solucione este problema que nos está generando graves consecuencias económicas".

"Concretamente, en Zaragoza, ha puesto como ejemplo, estamos hablando de más de 60 millones de euros al año si no se actualizan las entregas a cuenta y, por lo tanto, necesitamos que el Ministerio dé una solución a los más de 8.500 ayuntamientos que tenemos en España".