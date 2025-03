La Ejecutiva del PAR será la encargada de poner fecha al Congreso

El Partido Aragonés aún no tiene fecha para repetir su Congreso. Tras hora y media de reunión, la Ejecutiva ha decidido volver a reunirse la semana que viene y que sean los propios miembros de la dirección los que organicen el nuevo cónclave. Quizá en esa nueva cita, que convocará el secretario general Joaquín Serrano, se decida la fecha definitiva de la repetición del XV Congreso de los aragonesistas, en un proceso en el que participarán una decena de personas que no están afiliadas al PAR y que, en varios casos, forman parte orgánica e institucionalmente de otros partidos. Serrano no ha avanzado plazos, mientras que Alberto Izquierdo, que aspira a liderar la formación, ha solicitado celeridad por la situación que atraviesa el partido tras más de tres años de embrollo judicial.

El propio secretario general, Joaquín Serrano, ha explicado esta decisión a los medios de comunicación y ha celebrado este primer pacto, pero no ha avanzado plazos del futuro Congreso. Serrano sí ha descartado mantenerse en la Comisión Organizadora, por lo que dejará la actividad después de convocar al organismo que programará el cónclave. "Se pondrán las bases", ha resumido Serrano, que ha aclarado que "será la propia comisión la que determine cuándo" se va a celebrar el nuevo cónclave.

Serrano ha insistido en que su "compromiso" con el partido era "convocar la Ejecutiva" que se ha celebrado este lunes y ha afirmado que "previsiblemente" será él quien llame a los miembros de la comisión. "He cumplido con parroquia", ha afirmado aliviado y ha señalado que "no era fácil lograr un acuerdo". A partir de la semana que viene, será el portavoz o presidente de la comisión quién transmita los avances. Serrano ha valorado que el Congreso debería celebrarse "lo antes posible", pero ha afirmado que no hay ningún acuerdo.

En la puesta en marcha de la Comisión Organizadora se dará cuenta de la complicada situación económica del PAR y "se presentarán los datos". "A día de hoy aún podemos decir que el partido tiene vida", ha resumido Serrano.

Tampoco estará en ese grupo organizador Alberto Izquierdo, portavoz en las Cortes y uno de los dos militantes que aspira a liderar el PAR, que ha pedido "celeridad" en el proceso y ha solicitado que el Congreso se celebre antes del veran. "Satisfecho, pero poco", ha resumido Izquierdo, que esperaba salir de esta Ejecutiva con una fecha fija: "Es urgentísimo convocar un congreso del PAR".

Izquierdo: "El PAR se la juega en dos o tres meses"

Izquierdo ha anunciado que se ha "autoexcluido" del proceso organizador del nuevo Congreso del PAR, porque "uno de los que va a ser candidato no puede formar parte de la organización del proceso electoral". Exigiendo "celeridad" para las futuras votaciones, que el portavoz en las Cortes quiere de tipo "asambleario", el diputado autonómico ha señalado que la situación de la histórica formación aragonesista necesita de "mesura y plazos controlados".

El portavoz en las Cortes ha aseverado que su partido "no se la juega en un año, se la juega en dos o tres meses". Esa petición de velocidad para celebrar el Congreso necesitará, previamente, de filtrar quién puede participar: "Veremos quién puede y quién no, en función de lo que diga la Comisión Organizativa sobre los Estatutos de 2015". Izquierdo ha rechazado la participación de una práctica decena de miembros que ya no forman parte del PAR y que, en algunos casos, representan a otras formaciones políticas. Ha agradecido, eso sí, que Elena Allué se haya ausentado de la cita de este lunes, al "no mostrarse representada por el PAR".

"Si ganamos, y si no, trabajaremos porque el PAR tenga cuatro o cinco diputados y decidir el próximo Gobierno de Aragón", ha aspirado Izquierdo, que ha insistido en acelerar procesos para salvar al partido: "Por la propia economía, porque hay que hablar con la militancia y decirle que igual tiene que pagar una cuota de 60 euros".

Satisfacción entre los críticos

Con relajación afrontaba esta jornada Xavier de Pedro, denunciante de lo ocurrido en el Congreso del 2021. Horas antes de la reunión de la tarde, el actual presidente del Consejo Consultivo de Aragón ha afirmado a este diario que la cita era "la culminación del procedimiento" y que el objetivo principal debía ser "encontrar una Ejecutiva más legitimada que la de ahora".

De Pedro ha mantenido que toda esta situación, extendida por más de tres años, nació de un suceso "antidemocrático" y que la salida deberá buscar "una solución política". Cansado de los meses de conflicto judicial, De Pedro ha asegurado que va a "seguir estando en el PAR como militante", pero ha descartado formar parte de una posible futura dirección.

El denunciante ha solicitado que este lunes se produzca "un punto de inflexión" en el seno de la histórica formación aragonesista, pero que el partido no debe tener prisa: "No es el momento de correr, el partido está deshecho, porque lo razonable es tener un debate político para definir el proyecto del partido".