Aragón pide aumentar el peso de la despoblación, la dispersión y la orografía en la financiación autonómica hasta el 5%

El Gobierno de Aragón ya ha enviado las pertinentes alegaciones al documento sobre el nuevo sistema de financiación autonómica emitido hace unas semanas por el Ministerio de Hacienda que dirije María Jesús Montero. Su postura al respecto no ha cambiado y la exigencia principal de la consejería que dirige el popular Roberto Bermúdez de Castro es que se tengan en cuenta variables correctoras que afectan troncalmente a la comunidad como la despoblación, la orografía o la dispersión.

En ese sentido, la propuesta que la DGA hace al Ejecutivo central es que la financiación autonómica reserve un 5% del reparto a estos tres factores, que ahora oscilan entre el 3% y el 4%. Cabe recordar que, tal y como denuncian desde el Pignatelli, el documento de Hacienda "eliminaba" la variable despoblación y "no recogía" la orografía, cuestiones denunciadas por la DGA desde que se dieron a conocer, pese a que desde Madrid se señalaba que tan solo se trataba de un texto inicial sobre el que trabajar con las aportaciones de las comunidades autónomas.

"No hace falta ser un erudito, somos una comunidad despoblada, con mucha dispersión y una orografía que hace que el coste de los servicios sea mucho más caro", ha argumentado Bermúdez de Castro, que ha explicado que desde su consejería han solicitado una reunión "urgente" al ministerio para razonar sus postulados. Con todo, el consejero ha reincidido en que la relación con la ministra Montero es, prácticamente, inexistente. "La relación con el Gobierno de España es de lealtad institucional. Tenemos relaciones normales con los ministros Puente, López... Pero con la ministra Montero es casi epistolar, porque ni se digna a cogerme el teléfono", ha subrayado.

Un fondo de nivelación temporal

En cualquier caso, Bermúdez de Castro ha cifrado en 10.000 millones de euros el "mínimo" que debería incluirse en el reparto para empezar a hablar sobre la financiación autonómica. ¿Para Aragón? Hasta que haya un acuerdo, el consejero ha pedido un "fondo de nivelación" para poder seguir prestando los servicios necesarios en el territorio. "Con 300 millones casi nos daríamos con un canto en los dientes", ha proseguido, tras denunciar que, atendiendo a los últimos informes de la Cámara de Cuentas, Aragón está infrafinanciada en más de 500 millones de euros anuales.

Asimismo, el consejero de Hacienda aragonés ha destacado que el momento para llevar a cabo esta reforma es el propicio, al estar en una tendencia de "bonanza económica". "En momentos de crisis, la financiación autonómica es poco previsible", ha incidido, haciendo más palpable la prioridad que la comnunidad aragonesa da a este debate, ya que el sistema actual data de 2009 y, pese a los compromisos de renovarlo quinquenalmente, nunca se ha hecho. Según Bermúdez de Castro, su intención no es la de "confrontar", sino la de ir con propuestas "en positivo". "En las alegaciones no hablamos ni de Cataluña, ni del cupo catalán. Solo ponemos de manifiesto las necesidades de Aragón", ha sentenciado, pese a que también ha matizado que la reforma del sistema tiene que ser total y no ir "por trozos".