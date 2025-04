Bermúdez de Castro, consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón: "Los presupuestos están verdes, verdes"

La incógnita sobre si Aragón tendrá un proyecto presupuestario para el ejercicio 2025 sigue sin resolverse. Este martes se ha dado una nueva muestra de ello, cuando el consejero de Hacienda, el popular Roberto Bermúdez de Castro, ha asegurado que "los presupuestos están verdes, verdes" y que no existen "negociaciones intensas" con su exsocio en el Pignatelli, Vox. Unas palabras que han llegado poco después de que la presidenta de las Cortes, la ultraderechista Marta Fernández, afirmase en Aragón TV que está "convencida" de que iba a haber presupuestos.

Bermúdez de Castro, que no ha ocultado su sorpresa ante esta afirmación, ha ido más allá y también ha negado que haya negociaciones "intensas", como ha sugerido el partido de extrema derecha en los últimos días. "De intenso no hay nada", ha reseñado. Con todo, el consejero popular sí ha mostrado un optimismo relativo, aunque matizando que el acuerdo no está próximo: "Entiendo que va a haber presupuestos, pero no estamos cerca de ellos".

Además de las palabras de Fernández, este martes también se ha producido una significativa fotografía en las Cortes de Aragón, con una rueda de prensa conjunta entre el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, y el portavoz de Vox en el parlamento autonómico, el exvicepresidente Alejandro Nolasco. Bermúdez de Castro ha resaltado que la imagen "no tiene nada que ver con los presupuestos" y que el motivo de la convocatoria se ceñía únicamente a aspectos sanitarios.

Diferencias de criterio con Vox

Pero los presupuestos no han sido el único aspecto en el que el consejero de Hacienda ha dejado patentes sus diferencias con Vox, que han sido notables en las últimas semanas incluso en el debate político en las Cortes. Así, en respuesta a las palabras de dirigentes nacionales de la formación de Abascal, que pedían pronunciamientos "solemnes" a Azcón y el resto de dirigentes populares autonómicos para aprobar las cuentas, Bermúdez de Castro ha reconocido no entender cuál era el propósito de dichas palabras.

"¿Qué tenemos que hacer, ir al claustro de San Pedro a decir lo que ya hemos dicho 20 veces?", ha expresado, con un tono muy irónico. En su análisis, ha señalado que "tristemente" hay "dos tipos de política" en España. "Una, de la M30 hacia dentro, y otra, hacia fuera. Es muy diferente ver la realidad social y económica de Aragón desde Madrid que verla desde aquí", ha continuado, para después reivindicar que en las Cortes no hay "ni confrontación, ni crispación".

En el tintero, estaban las exigencias de Vox sobre el reparto de menores y sobre el rechazo al Pacto Verde europeo. En este último caso, Bermúdez de Castro ha aclarado que en Aragón "no hay tasas ni impuestos verdes". Pese a que el consejero de Hacienda ha reconocido "diferencias" con algunas políticas de Bruselas, relacionadas precisamente con la agricultura y la ganadería, ha concluido que "no hay que demonizarlo todo".