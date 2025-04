Tan cerca y tan lejos: PP y Vox negocian los presupuestos de Aragón entre pullas y mensajes a Madrid

"Los presupuestos están verdes, verdes. Como el campo después de la lluvia que ha caído estos días". Con estas palabras respondía este martes el consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, a las declaraciones de la presidenta de las Cortes, Marta Fernández (Vox), en las que se mostraba "convencida" de que iba a haber cuentas autonómicas este 2025. "Es obligación del Gobierno y de los partidos hacer un esfuerzo para que los haya", añadía en Aragón TV la segunda máxima autoridad de la comunidad, que en este caso hablaba como portavoz no tan improvisada de la extrema derecha.

Bermúdez de Castro, con evidentes muecas de sorpresa cuando era preguntado al respecto, no solo contradecía a sus exsocios en el Pignatelli en estas declaraciones, sino que hacía extensible esa sensación a las declaraciones que han ido goteando en los últimos días desde la formación de Santiago Abascal.

Así, cuando los presupuestos parecen más cercanos que nunca, el consejero de Hacienda se desmarcaba y, pese a un moderado optimismo, señalaba que las posturas todavía son lejanas: "Entiendo que va a haber (presupuestos), pero no estamos cerca".

El nivel de "intensidad" de las negociaciones tampoco era el acorde entre los últimos mensajes llegados desde Vox y la impresión del responsable de Hacienda en la comunidad. "De intenso no hay nada", remachaba Bermúdez de Castro. Pero lo cierto es que los acercamientos entre PP y Vox son cada vez más palpables, aunque las palabras digan lo contrario. La última demostración ha llegado, de hecho, casi a la par de la rueda de prensa del consejero popular en el Pignatelli.

Simbología en las Cortes

En este caso, las Cortes de Aragón han sido el plató en el que el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, se ha fotografiado junto al portavoz de Vox (y exvicepresidente de la DGA), Alejandro Nolasco. ¿El motivo? Un acuerdo en materia sanitaria que supondrá la subida del 15% del salario de los MIR para fidelizarlos, así como la activación de la radioterapia en el hospital de Teruel en el primer semestre de 2026, una vez se saquen a licitación las obras.

Las imágenes valen más que mil palabras, y en esta escenografía había mucho que abordar. Lo primero, lo más visible, la cartela que presidía la rueda de prensa conjunta de Bancalero y Nolasco, con las letras y el verde de Vox durante la intervención.

Bancalero y Nolasco, este martes en las Cortes de Aragón. / Rubén Ruiz

Pero tampoco hay que perder de vista el momento elegido para esta fotografía, con las conversaciones entre ambos partidos en boca de todos y con un consejero, José Luis Bancalero, que viene de salvar in extremis una situación límite que llegó a registrar una huelga inédita en los últimos años en la sanidad pública aragonesa.

Con todo, ninguno de los actores quiso verbalizar la importancia del simbolismo tras la foto de este martes, la primera entre un miembro del Ejecutivo aragonés y un representante de Vox desde la espantada de la extrema derecha del Pignatelli el pasado verano. El "no tiene nada que ver con los presupuestos" salió tanto de la boca de Nolasco como de la de Bermúdez de Castro, con el primero lanzando un mensaje muy similar al del consejero de Hacienda respecto al estado de las negociaciones. "Sigo sin hablar con Azcón", ha concluido.

El reparto de los menores migrantes

Las relaciones entre ambos partidos cambiaron por completo, precisamente, con la ruptura del Gobierno de coalición tras solo once meses. Una decisión que, como va a suceder con los presupuestos, no se ejecutó en Zaragoza. Las órdenes llegaron desde Madrid, donde la dirección de Vox (Santiago Abascal) decidió casi unilateralmente que debían abandonarse los gobiernos autonómicos por un debate que vuelve a estar en el tintero: el reparto de menores migrantes, y que en las últimas semanas ha vuelto a flote tras el decreto ley aprobado por el Gobierno central y las impugnaciones autonómicas.

Desde Aragón, han recurrido al Tribunal Constitucional el decreto de reparto de menores del Gobierno central, y este martes, el Tribunal Superior de Madrid amparó la demanda de medidas cautelares del Ejecutivo aragonés para no presentar los datos de los menores acogidos en la comunidad. De hecho, Aragón fue el único territorio que no los facilitó, decisión criticada por la ministra Sira Rego, que denunció que el PP de Aragón "se echa a los brazos de Vox".

Entre medias, el delegado del Gobierno de España en Aragón, Fernando Beltrán, cargaba por este motivo contra Azcón y su Gobierno y aseguraba que la comunidad tiene capacidad para acoger a 400 migrantes menores. Casi en tiempo real, Bermúdez de Castro le replicaba todo lo contrario. "Montar un centro de menores no es como abrir una cafetería. Le pediría (a Beltrán) que se pusiese en nuestro lugar", decía el responsable de Hacienda.

Política desde Madrid

Y de vuelta en Madrid, Bermúdez de Castro no obviaba las palabras de José Antonio Fúster, portavoz nacional de Vox (y, por tanto, de Abascal), en las que pedía pronunciamientos "solemnes" al PP sobre la inmigración y el Pacto Verde europeo para sacar adelante los presupuestos. "¿Qué es solemne? ¿Ir al claustro de San Pedro y repetir ahí lo que ya hemos dicho 20 veces?", expresaba el dirigente popular aragonés, que reiteraba que no está de acuerdo con el reparto de menores planteado por Moncloa y que, pese a sus diferencias de criterio con algunas decisiones de Bruselas, "no hay que demonizarlo todo".

Mientras, en la capital española, Alberto Núñez Feijóo afeaba a Vox que no primase la "estabilidad" en las comunidades donde el PP depende de sus apoyos. Lo hacía acompañado del presidente murciano, Fernando López Miras, que se encuentra en la misma situación que Azcón y buena parte de los presidentes que sufrieron la ruptura de sus pactos, excepto Mazón.

Y Bermúdez de Castro, de nuevo, hizo una última reflexión al aire para que la recogiese, especialmente, la formación de extrema derecha: "Tristemente, en este país hay dos tipos de política, la de la M30 hacia dentro y la de la M30 hacia fuera. Es muy diferente ver la realidad social y económica desde Madrid que como la vemos nosotros".