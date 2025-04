Feijóo afea a Vox no primar la estabilidad en comunidades como Aragón

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este martes que las comunidades autónomas gobernadas por su partido, como Aragón, están intentado tener unos presupuestos "manteniendo" el programa electoral con el que se presentaron a las elecciones. Dicho esto, ha criticado que haya formaciones a las que "no les interesa tener estabilidad", en alusión principalmente a Vox.

"Todos los presidentes autonómicos están intentando tener presupuestos", ha afirmado Feijóo antes de presentar la conferencia del presidente de Murcia, Fernando López Miras, que ha organizado el diario 'La Razón'. Después del pacto presupuestario sellado hace dos semanas entre PP y Vox en la Comunidad Valenciana, otras autonomías del PP como Murcia y Aragón siguen negociando con la formación de Santiago Abascal para intentar llegar a un acuerdo que, por ahora, aún no se ha materializado. Desde Vox se exige un "pronunciamiento solemne" sobre inmigración y sobre políticas verdes para pactar las cuentas.

Al ser preguntado expresamente por ese posible pacto presupuestario en Murcia entre el PP y Vox, Feijóo ha indicado que su partido lo va a intentar pero ha indicado que "el problema es que hay algunos partidos que parece que no les interesa tener estabilidad en las comunidades autónomas". "Nosotros lo vamos a intentar. Manteniendo por supuesto nuestro programa electoral vamos a intentar tener presupuestos, pero no depende solo de nosotros", ha abundado el presidente del PP, en una respuesta extensible al resto de comunidades autónomas.

Críticas a Pilar Alegría

Además, Feijóo ha criticado que el Gobierno no haya presentado en el Congreso el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2025 cuando hacerlo es "una obligación constitucional", al tiempo que ha criticado que se llegue a considerar una "pérdida de tiempo" si no se tienen antes los apoyos, en alusión a las palabras de la ministra aragonesa y portavoz del Ejecutivo central, Pilar Alegría.

"Cualquier Gobierno quiere tener presupuestos por una razón elemental, porque los necesita para gobernar", ha aseverado Feijóo, que ha añadido que "la cuarta economía del euro necesita ordenar sus ingresos y sus gastos". Dicho esto, ha celebrado que López Miras siga intentado tener unas cuentas públicas en su región, donde necesita el apoyo de Vox. "Me alegra por cierto que nuestro protagonista siga comprometido y dedicado a que la región de Murcia tenga presupuestos", ha manifestado.

Murcia

Por su parte, el presidente de Murcia, Fernando López Miras, que se encuentra en una situación similar a la de Jorge Azcón, ha señalado que su "único objetivo" es que haya presupuestos en su región. "Para los ciudadanos es mejor tener presupuestos que no tener presupuestos", ha añadido en su intervención. López Miras ha recordado que el pasado ya se aprobaron unos presupuestos con Vox que "fueron buenos" y "cumplían los mismos requisitos o los ejes principales" de las cuentas que están elaborando ahora en materia de sanidad, educación o políticas sociales.

Dicho esto, ha asegurado que si no se aprueban será porque "a otros partidos no les interese", en alusión a Vox. "Si no se aprueban, será porque respondan a intereses que nada tienen que ver con la región de Murcia. Serán intereses nacionales, políticos, partidistas, pero no con los presupuestos de la región de Murcia", ha manifestado.