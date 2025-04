Grandes superficies: rechazo frontal en los consumidores a que abran más domingos y festivos

Ucaragón, la principal organización de consumidores de la comunidad autónoma, ha mostrado este martes su rechazo frontal a que se amplíen los domingos y festivos de apertura para los grandes comercios –ahora fijado en diez al año–, una demanda de la patronal del sector que apoya el Ejecutivo autonómico, como avanzó este diario el pasado domingo.

Para esta asociación, la petición responde a la crisis que sufre el modelo de las grandes superficies e hipermercados frente a la venta en internet y la vuelta al pequeño y mediano al comercio de proximidad, sobre todo por el tirón de los supermercados. "Grandes compañías están cerrando tiendas en Zaragoza porque la oferta es excesiva y hay varios centros comerciales cerrados o punto de hacerlo", ha asegurado el presidente de Unión de Consumidores de Aragón, José Ángel Oliván.

A su junio, la solución a estos problemas no es abrir más días no laborables. «Entendemos esta propuesta como una huida hacia adelante de un grupo de empresas que ven peligrar la que hasta ahora era una posición de dominio», ha señalado en la rueda de prensa convocada para reaccionar a las declaraciones realizadas a este diario por la directora general de Comercio de la DGA, Carmen Herrarte, quien ha abogado por extender el funcionamiento del gran comercio en días no laborales para adaptarse a las demandas de consumidores, turistas y empresarios.

Cambiar la ley o ampliar la zona turística

«No sabemos si la idea se plasmará en una norma o no», ha apuntado Oliván, quien cree que el Ejecutivo autonómico pretende «eliminar cualquier obstáculo para abrir los centros comerciales cualquier día del año». A su juicio, un cambio de esta envergadura corresponde comunicarlo a la consejera competente en la materia –la de Economía, Mar Vaquero– o al presidente de la comunidad, Jorge Azcón.

En cualquier caso, ha recordado que cualquier modificación alza del número de festivos y domingos de apertura exigirá un cambio de la ley aragonesa de Comercio, que fija en diez el máximo posible. De esta manera, debería votarse en el Parlamento autonómico.

Otra vía más sencilla para flexibilizar los horarios sería la ampliación de la zona de alta afluencia turística de Zaragoza, una catalogación que otorga libertad plena de apertura, pero en la capital aragonesa no ha tenido efectos al abarcar el corazón del Casco Histórico, que carece de grandes superficies.

En caso optarse por esta fórmula, Oliván ha advertido que sería necesario justificar «debidamente» el interés turístico, algo que ve difícil que pueda hacerse para determinados barrios o centros comerciales de la ciudad.

Oliván también ha defendido que las asociaciones de consumidores, según la legislación estatal y autonómica vigente, son las “únicas autorizadas a representar los intereses económicos de los consumidores”. “Carecen de todo valor las manifestaciones que dicen interpretar los intereses de este colectivo si no proceden de sus genuinos representantes que no somos otros que las asociaciones legalmente reconocidas”.

En este sentido, ha reiterado que Ucaragón “nunca” han manifestado la necesidad de aumentar el número de festivos de apertura comercial y que la asociación plantea que sean siete u ocho días, como así lo traslada en el proceso de consulta que se abre cada año para determinar este calendario.

Rechazo al modelo de Madrid

Lo que propone Herrarte, ha señalado, es «la apertura indiscriminada» como en Madrid», un modelo que, a su juicio, no es recomendable imitar en Aragón y Zaragoza, donde «los males de turismo masivo todavía son controlables»

«Madrid, Barcelona o Valencia no es el mejor ejemplo al que debemos optar los aragoneses», ha añadido.

Por último, desde Ucaragón consideran que el consumo «no puede convertirse en la alternativa para el ocio de los ciudadanos». «Es necesario consumir, comprar y hacerlo en las mejores condiciones de calidad y precio posibles, pero esto nunca debe hacerse en detrimento del tiempo libre y de su uso en otro tipo de actividades lúdicas, como las deportivas, culturales, o simplemente sociales de los ciudadanos», defienden.