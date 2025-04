La alergia a las gramíneas será más fuerte esta temporada por las lluvias de marzo en Aragón

Pica la nariz y también los ojos. De pronto, un estornudo. Le siguen otros tantos y eso solo significa una cosa: ha llegado la primavera y con ella también las alergias. De hecho, la temporada de polinización ya comenzó en febrero con el ciprés, continúa ahora con el platanero y continuará con las gramíneas. Su entrada en Aragón ha sido, eso sí, algo más leve debido a las lluvias que hubo en la comunidad a finales de febrero y principios de marzo, aunque con la llegada del buen tiempo los niveles de concentración del polen han recuperado su normalidad. El resto de la temporada dependerá de las condiciones climatológicas.

El porqué de estas variaciones lo explica Beatriz Pola Bibián, alergóloga del Centro Médico Zaragoza: "En febrero hay mucho polen de ciprés que, normalmente, dura hasta mitad del mes de marzo. Este año las lluvias han hecho que acabe antes". El platanero es el siguiente árbol en polinizar y también en su proceso han repercutido las precipitaciones. "Empezó a polinizar a principios de marzo de forma leve por las lluvias", señala la doctora Pola.

El motivo, indica Alicia de Toro, responsable de la Estación de Aerobiología del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza, está en que cuando llueve "el grano de polen absorbe el agua y, como pesa mucho, se cae al suelo y deja de estar en el aire". Por eso, señala la experta, "la lluvia hace descender en el momento la concentración del polen". Tanto Pola como De Toro coinciden en que, aunque las lluvias sí disminuyeron la concentración del platanero, los niveles ahora ya son los normales.

De Toro, por otro lado, indica que las precipitaciones no solo han repercutido en el ciprés y el platanero, sino que se prevé que también generen un impacto en la gramínea, que será la siguiente planta en polinizar. "Al haber llovido, ha podido dar fuerza a estas plantas y puede que ahora vengan concentraciones altas de gramínea", detalla. También la doctora Pola lo menciona: "Crecerán malezas y, sobre todo, gramíneas, que son una de las plantas que más alergia producen".

Las gramíneas llegarán así a mitad de abril y se extenderán hasta mayo, dejando atrás la época del ciprés (febrero) y la del platanero (marzo-abril). También el olivo polinizará en los meses de abril y mayo, aunque este, señala De Toro, "no deja grandes concentraciones en Aragón". "Los mayores niveles son de ciprés y de platanero", indica la experta.

La llegada de las capitanas

La experta señala que las alergias no llegarán a su final en primavera, sino que se extenderán también durante el verano. Según explica la doctora Pola, en los meses de julio, agosto y septiembre llegará el turno de la salsola kali, en Aragón conocida como "las capitanas". Se trata de una de las especies más alergénicas en la comunidad. "Cuando hay calor, el polen es más agresivo porque persiste más tiempo en el aire y afecta más al paciente", sostiene la alergóloga.

Los síntomas de todos los pólenes serán, eso sí, los mismos, indica Pola. "Lo más habitual es picor de nariz y de ojos, lagrimeo y enrojecimiento y, a nivel nasal, moquita líquida, congestión y muchos estornudos", cuenta Pola. La doctora explica que, además, en algunos casos se puede producir asma porque "se inhala el polen y llega hasta los bronquios". Esto genera otras consecuencias como "fatiga, tos y pitos en el pecho", añade.

Las complicaciones son todavía mayores para los pacientes polialérgicos, que son, en palabras de Pola, "la mayoría". "El paciente que es alérgico a muchos pólenes empieza a tener síntomas en febrero y no acaba hasta marzo", comenta la experta. Aunque la mayoría de casos no son graves, la doctora Pola señala que la sintomatología "altera la calidad de vida". "El paciente no muere de esto, pero sí que impide salir a hacer deporte a la calle en primavera, por ejemplo, o estar mucho tiempo tomando algo en una terraza", detalla.

Son precisamente estas algunas de las recomendaciones que los alergólogos hacen para los pacientes alérgicos al polen. Con todo, la doctora Pola subraya que "es muy complicado evitar el polen porque está en el aire y lo respiramos todo el rato". Algo que puede ayudar a no inhalarlo tanto también es "el uso de mascarilla y gafas de sol", puntualiza. Tratar de no ventilar la casa en exceso también puede ser favorecedor.

Y hay dos formas de hacer frente a las alergias. Por un lado, explica la doctora, está el tratamiento "sintomático", que son los antihistamínicos "en colirio, nasales u orales", además de los inhaladores para el asma. "Aparte del sintomático tenemos también la inmunoterapia, que es lo que se conoce como las vacunas para la alergia. Estas hacen modificar el curso de la enfermedad haciendo que el paciente tenga cada año menos síntomas", explica la doctora. El tratamiento dura tres años y las vacunas son mensuales. "Al cabo de tres años disminuye la sintomatología altamente y mejora mucho la calidad de vida", afirma.