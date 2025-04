Berta Sáez: «La perseverancia ha marcado las etapas de mi vida»

La magia de la perseverancia: mi trayectoria de éxito.Así tituló Berta Sáez la primera ponencia inspiradora de eWoman. La directora gerente del Hospital San Juan de Dios de Zaragoza quiso compartir con los asistentes sus experiencias en liderazgo y «poner en valor cómo la perseverancia me ha enseñado que los errores han sido los aprendizajes más valiosos en las diferentes etapas de mi vida».

Sáez logró inspirar a otras mujeres presentes en el auditorio de CaixaForum a ver cada desafío como una oportunidad de crecer y superar obstáculos. «Uno de los mayores aprendizajes que he tenido en mi vida es que cuando uno realmente se arriesga, sin miedo a equivocarse, consigue lo que quiere».

Esta mujer inspiradora hizo un recorrido por su trayectoria personal y profesional. Desde sus raíces riojanos hasta su etapa formativa en la Universidad de Navarra y la Universidad de Zaragoza. Sáez es licenciada en Ciencias Biológicas y Bioquímica y doctora en Medicina. Luego se especializó en inmunología. «He conocido en toda mi carrera que la educación y la investigación, claves en mi desarrollo, son las herramientas más poderosas para transformar la sociedad», dijo.

No obstante, Sáez puntualizó que no solo el hecho de ser constante y perseverante te lleva a una trayectoria de éxito. «Hay que cultivar también otras características y capacidades que hemos de intentar desarrollar, ya seas mujer u hombre». Habló de cuatro: «La adaptación y el aprendizaje, la negociación estratégica, la perseverancia, y el liderazgo transformador».

Berta Sáez ha trabajado en el ámbito hospitalario, la investigación, la docencia y la gestión en la universidad, una etapa enriquecedora donde tuvo la oportunidad de impulsar proyectos académicos y de investigación y promover la innovación educativa. En la Universidad de San Jorge rompió otra barrera: ser la primera rectora en Aragón. La experiencia en estos campos le ha proporcionado una visión integral de la salud y la educación. «La educación es la base de mi éxito. Durante mi formación me he enfrentado a los desafíos que he tenido en el camino».

Ahora, el mayor reto de Berta Saéz se halla en el Hospital San Juan de Dios, donde se ha encontrado «un equipo de personas maravillosas y comprometidas» y un «centro innovador y tecnológico». Entre las lecciones que le deja su trayectoria está la de confiar en «las personas que merecen la pena» y que «los errores son oportunidades para creer y crecer, que me han hecho más fuerte y más sabia».

Para finalizar, Sáez quiso lanzar dos mensajes a los jóvenes. «Recordar que el futuro está en vuestras manos. Quienes creen en la belleza de sus sueños, pueden conseguirlo. Hay que apostar, arriesgarse y soñar para tener todo lo que uno se propone. La perseverancia, el sacrificio y la pasión son las claves que van a liderar y manejar nuestros sueños y el mundo está lleno de oportunidades. Con determinación, esfuerzo y perseverancia, salid a buscarlo que lo vais a tener en la mano», afirmó a modo de conclusión.