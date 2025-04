Los errores que esconden experiencias y aprendizajes

«Detrás de cada error hay un aprendizaje y detrás de cada llave se puede extraer un tesoro». La gala de eWoman volvió a contar con una actividad de coaching impartida por el equipo de Cambyo. Usoa Arregui y Alfredo Juliá, expertos en liderazgo, conectaron con los asistentes en varios momentos de la gala, haciéndoles partícipes a través de dinámicas de grupo. Detrás se escondía el juego de la llave.

El lema de la gala Mujeres líderes con valor de arriesgarse se modificó por el de Mujeres líderes con valor de equivocarse, porque «detrás de todo riesgo existe la posibilidad de equivocarse». Entonces, se volvió a poner el foco en que «si nos arriesgamos podemos tener la llave de un tesoro» y que «cuando tenemos el valor de equivocarnos nos podemos llevar el tesoro y un aprendizaje con sus equivocaciones y riesgos».

Después de las ponencias inspiradoras de Berta Sáez, Mapi Hernández y María Pilar Pina y antes de la entrega de los premios a las galardonadas en esta quinta edición, Ana Santos, Marta Burillo e Iris Jordan, el equipo de Cambyo retomó su actividad invitando a participar a los asistentes.

«Pensad en un error que hayáis cometido del que queráis aprender o en el que tropecéis habitualmente», señalaron Usoa y Alfredo, animando al público a formar grupos de personas que no se conocían y agrupadas en función del color de unas llaves que les habían entregado en la entrada. Todos compartieron equivocaciones con sus compañeros y después de los rondos se llegó a una conclusión: «No somos tan distintos porque nos están pasando a todos experiencias de las que podemos aprender», subrayaron.

A través de esta experiencia inspiradora y dinámica, Cambyo animó a descubrir la importancia de arriesgarse para poder alcanzar nuestras metas. «Solemos tender a ocultar los errores, pero muchas veces compartirlos revela el aprendizaje». Entonces fue el momento de compartir una metodología basada en cuatro aspectos clave: preguntarse si hemos obtenido el resultado que nos habíamos propuesto; si no es así... ¿qué he hecho yo para no lograrlo?; ¿qué puedo aprender de esto?; y ¿con quíén puedo compartirlo para sacarle más jugo. «Querer aprender, implica preguntarse qué ideas (que llaves), me llevo para tener éxito la próxima vez. Es muy útil para ver que detrás de cada error hay un aprendizaje». Fue una actividad que consiguió divertir y hacer partícipes a todas las personas que asistieron al auditorio de CaixaForum.