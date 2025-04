La Justicia de Aragón pide a Educación que reubique a los alumnos de la Escuela Infantil Aragón hasta que acaben las obras

La Justicia de Aragón, Concepción Gimeno, ha solicitado al Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón que "valore asignar, en el plazo más breve posible, una alternativa para los alumnos de 0 a 1 años que tienen plaza en la Escuela de Educación Infantil Aragón" hasta que terminen las obras en el centro.

La sugerencia de la Justicia de Aragón llega a raíz de una queja emitida por una familia que denunciaba que, según les había informado la directora del centro, los alumnos no podrían comenzar las clases el próximo septiembre por las obras. En su protesta también detallaban que no había ningún plan para reubicar a los alumnos en otro centro a pesar de que esta situación se conocía antes de la escolarización de los niños. "Esta situación habría producido que los menores que fueron matriculados en el curso 2024-2025 puedan encontrarse sin escolarizar, con lo que ello supone para la conciliación", apunta La Justicia de Aragón.

Y no es la primera sugerencia que emite. También hizo lo propio en abril del año pasado, cuando recibió varias quejas de familias que denunciaban que, aunque los alumnos habían sido reubicados en el CEIP Sainz de Varanda, el centro no tenía las prestaciones necesarias. Además, indican, las obras de su escuela todavía no habían comenzado.

Por este motivo, la Justicia de Aragón propone "que se estudie la habilitación de un aula en el CEIP Sainz de Varanda en la que el alumnado de 0 a 1 años pueda ser reubicado temporalmente, tal y como se hizo el curso anterior".

Fuentes del Departamento de Educación del Gobierno de Aragón explican que, cuando comenzaron las obras, "se detectó un problema con la calefacción porque había fugas de agua caliente". Se cambió entonces el sistema de calefacción, lo que implicó una modificación del contrato y que las obras tuvieran que detenerse. Ahora vuelven a estar en marcha pero, según indican, todavía "no hay fecha de término".

Y lo que tampoco hay es, según señalan las mismas fuentes, vacantes públicas. Desde el Departamento de Educación explican que "se han revisado todas las escuelas infantiles de la DGA, pero a estas alturas del curso no hay plazas". "Se están estudiando otras alternativas para solucionar la situación", añaden. Estas podrían pasar por colaboración con centros privados o escuelas municipales.