Premios para mujeres que inspiran

Visibilizar pero también reconocer a mujeres líderes. Este es el doble objetivo de eWoman y, en su segundo propósito, ayer distinguió a tres mujeres que, por méritos propios, se han convertido en ejemplos y referentes.

La primera en subir al escenario fue la chef Iris Jordán, que conquistó recientemente una Estrella Michelín para su restaurante Ansils, y que recibió el premio joven talento de manos de Cristina Sánchez, gerente de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN. En sus palabras de agradecimiento, Jordán se mostró «sorprendida» al mirar atrás y «ver lo que nos ha pasado y a la velocidad a la que nos ha pasado», en relación al éxito de su restaurante. Un reconocimiento que, destacó, han conseguido «con una imagen rural y con un mensaje detrás muy poderoso que es el de la cultura, las raíces y la tradición de nuestra tierra». Por ello, quiso tener un recuerdo «hacia todas esas mujeres que han creado esas raíces y que siguen luchando en el sector primario».

El siguiente galardón, el premio nueva economía fue para Marta Burillo, CEO de Moso3D, compañía dedicada al desarrollo y fabricación de impresoras 3D industriales y de filamento, que recibió el premio de manos de Marifé Antoñanzas, directora del IAM. Burillo recibió este reconocimiento con «especial ilusión» porque, recordó, hubo un momento en que su hija pensó que se le daban mal las matemáticas porque alguien le había transmitido esa creencia. Por ello, dijo «estos premios y eventos van dirigidos a los hombres y mujeres que siguen transmitiendo estos estereotipos a niños y niñas y es un orgullo compartir este escenario y servir de ejemplo para que mujeres y niñas sepan que quieren y pueden hacer lo que quieran».

Por último, Ana Santos, directora de la Biblioteca Nacional de España entre 2013 y 2024, recibió de manos de la consejera Carmen Mª Susín el premio trayectoria profesional, del que dijo sentirse «muy honrada» . Santos, como el resto de protagonistas, coincidió en que «de los errores se aprende, pero se aprende fundamentalmente del enfrentamiento a los retos y de retos que no pensabas que podías alcanzar». Así, recordó que ella empezó como auxiliar de biblioteca y «jamás pensé que iba a dirigir la biblioteca nacional». «No me lo había propuesto, pero la vida me ha ido llevando y me ha ido llevando porque perdí el miedo a enfrentar retos. Hay que construir la confianza en nosotros mismas, que en definitiva, es construir tu identidad como ser humano», concluyó.