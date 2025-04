Vox le dice a Azcón que "va por el buen camino" pero pide "hechos" contra la inmigración ilegal

Vox sigue tensando la cuerda para dar sus votos necesarios para la aprobación de los presupuestos de Aragón de este 2025. De nuevo, los ataques de la formación de extrema derecha a la inmigración son los protagonistas de las peticiones que los de Nolasco hacen al presidente aragonés para dar su apoyo a las cuentas de la comunidad.

Así, el portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, ha aplaudido lo que ha considerado un "avance en la buena dirección" del presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, al condenar de forma "expresa" la inmigración ilegal, tal y como hizo en el último pleno de las Cortes. Sin embargo, ha exigido "hechos" y "acciones" encaminadas a negarse a acogerles e incumplir, de este modo, el mandato legal que tiene la comunidad autónoma.

Nolasco ha advertido a Jorge Azcón que tras su rechazo en sede parlamentaria la pasada semana a la inmigración ilegal, que es "un paso", ha reconocido, "no puede cometer ningún tipo de acto que vaya a empañar esa condena expresa", sino "negarse a acogerles" en las sectoriales o a través de un comunicado remitido al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, o al ministerio correspondiente, ha dicho, poniéndole deberes al jefe del Ejecutivo aragonés.

Fuentes del Gobierno de Aragón han declinado valorar las últimas declaraciones de Nolasco y responder a sus peticiones respecto a los menores migrantes.

"Hay muchas maneras de posicionarse", ha asegurado Alejandro Nolasco este miércoles, en declaraciones a los medios de comunicación, frente al Hotel París Centro de Zaragoza, lugar de acogida de migrantes. El portavoz de Vox ha insistido en que el PP cambia de opinión, "como Sánchez, pero esta vez en la buena dirección, aunque veremos si se mantiene".

Las declaraciones de Nolasco se producen también apenas 24 horas después de que Aragón haya sido una de las comunidades autónomas que no han trasladado al ministerio los datos sobre los menores acogidos en las instalaciones de la comunidad que reclamaba para poder realizar el reparto en base a quienes tienen más disponibilidad, y par dar salida a la crisis migratoria que sufra Canarias.

Menores migrantes en Aragón

En este sentido, el portavoz de Vox en el Parlamento aragonés ha criticado que el Gobierno de Aragón "está haciendo el juego del cubilete y la bolita", y ha recalcado que en Vox "no queremos eso". Ha explicado que su formación no quiere menores migrantes no acompañados en la comunidad autónoma, y es lo que le pide al Gobierno de Azcón, que se niegue a acogerlos, lo que implicaría saltarse la legalidad vigente.

"Queremos hechos y los hechos no es estar pasteleando con el Gobierno --central-- con los datos. Queremos que digan que no queremos inmigrantes ilegales, pero ni aquí, ni en Asturias, ni en Cataluña, y no por las excusas peregrinas de que como Cataluña se queda menos, nosotros también", ha recalcado el líder de la ultraderecha. Nolasco ha ahondado en el argumentario de la extrema derecha, difundiendo bulos, de nuevo, asegurando que la inmigración es algo "malo intrínsecamente" y ha pedido "billete de vuelta" para los migrantes.

Pilar Alegría alerta del nuevo "pacto del Ventorro" en Aragón

La secretaria general del PSOE Aragón y ministra portavoz del Gobierno central, ha asegurado que "vamos a tener un copia y pega del Pacto del Ventorro". "Lo mismo que ha hecho el PP valenciano es lo que va a hacer el señor Azcón", ha criticado.

"Quien sigue mandando y dictando las ordenes, aunque sea en diferido y fuera del Gobierno, es Vox. Azcón atiende a lo que la ultraderecha mandata en esta comunidad. Él tendrá que explicar por qué no han dado los datos, es un ejercicio de absoluta irresponsabiliad", ha manifestado la líder socialista.

"Hablamos de un real decreto que se ha decbatido y trabajado durante muchos meses y que busca dar una solución desde una óptica repleta de solidardida y de humanidad, estamos hablando de menores de edad. Aquí, en toda España, tras la guerra entre Rusia y Ucrania se han escolarizado mñás de 35.000 niños ucranianos, en todas las comunidades", ha añadido.

Por último, la socialista ha considerado que los pasos dados por Azcón responden a esa volutnad de firmar los presupuestos con Vox. "Todos los aragoneses somos conscientes de que si toma este paso es que hay una copia del pacto del Ventorro y copiando de la A a la Z el mandato que aquí también la ultraderecha traslada a Azcón", ha zanjado.