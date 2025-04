La mano derecha de Labordeta en el Congreso: "No entendería el auge de la ultraderecha, pero le serviría para motivarse más"

El aragonesismo de José Antonio Labordeta no llegó solo al Congreso con el histórico referente aragonés. A su lado, durante ocho años y dos legislaturas, estuvo Paco Pacheco. Primero conocido, luego amigo, confidente durante casi una década, Pacheco fue la mano derecha de Labordeta en su aventura por Madrid. “¿Cómo nos metimos en aquella locura?”, bromea el ahora asesor de CHA en las Cortes de Aragón al comenzar a recordar sus ocho años en la Cámara Baja.

“Solo teníamos como referente a Emilio Gastón, de aquellos tiempos de redacción de la Constitución”, relata Pacheco, que rememora el aterrizaje como un año en el que “todo era nuevo, diferente y rápido”, impulsado también porque tanto él como Labordeta querían “estar siempre en todos los lados”. “La responsabilidad de representar a 100.000 votos” les mantuvo activos en un primer año de estudio, trabajo y “mucha ilusión” que controlar con nervios: “El primer día que habló José Antonio, ante Aznar y todo su Gobierno, me confesó que estaba impresionado, y eso que él había cantado tantas veces ante miles de personas”.

En la primera legislatura, Labordeta tan solo tenía tres minutos de intervención. En el Grupo Mixto, era el último en subir a la tribuna para hablar. Y en un tiempo con plenos constantes, marcados por la guerra de Irak y la tensión contra el Gobierno de Aznar, el último casi nunca era escuchado. Hasta que se rompía el guion.

“Recuerdo que era cincomarzada, porque me llamaron amigos para vacilarme y yo les dije que teníamos que escuchar a Aznar”, comienza a rememorar Pacheco, antes de darle más contexto a aquel momento para la historia. “Nos tocaba intervenir una vez, meter algo en una proposición de ley”, recuerda el asesor de Labordeta, que cuenta la dificultad de un grupo parlamentario tan pequeño en aquella época: “Ahora lo puedes colgar en redes, pero entonces estábamos en la prehistoria de la comunicación”. Y sin querer, el primer viral de la historia: “¡A la mierda!”.

En un debate sobre infraestructuras, preparado en el despacho, el ruido se hizo imposible para Labordeta: “Yo estaba tranquilo porque el PP le echó la culpa al PSOE sobre el tema, pensábamos que ya estaba y eran las 23.30 horas. No había casi nadie en el Congreso, que es mucho más pequeño de lo que parece y se oye todo. Por eso les manda a la mierda”. Primero en Crónicas Marcianas, luego en todos los programas y “cientos de llamadas para pedirnos entrevistas”.

Un poema, unas chicas de Alcañiz y una coma

El otro discurso que Pacheco recuerda con cariño es el que “más ilusión” le hizo a José Antonio Labordeta. Entonó el “no a la guerra” con un poema de su hermano, Miguel. Una intervención que comenzó en un colegio de La Almozara. “Nos invitaron para la Semana Internacional de la Paz y fuimos aprovechando que no había actividad parlamentaria”, relata Pacheco, que recuerda “la ilusión de profesor” de Labordeta y cómo terminó la clase con los chavales leyendo Mataos.

El asesor de CHA admite que “no lo había leído” antes, pero que se quedó con la copla. “Todos habían reivindicado estar en contra de la guerra, que si el Papa también, que si la ONU… por eso le dije que leyera el poema”, cuenta Pacheco, que recuerda el “¡no me jodas!” de Labordeta como respuesta poniendo la voz del cantautor. Lo leyó, “un silencio absoluto” le escuchó y, luego, “aplausos”. “Pero lo más bonito fue al día siguiente”, concluye Pacheco, porque “un montón de colegios de toda España nos escribieron para saber cuál era ese poema y poder tratarlo en clase”.

Otras dos anécdotas rápidas. “Vinieron una vez unas enfermeras de Alcañiz para saber cómo funcionaba un nuevo decreto que les afectaba”, cuenta entre risas Pacheco, porque “ellas argumentaron que, como no sabían a donde ir, intentarían con Labordeta”. La otra, la única vez que pudo CHA “condicionar” una ley del PP. “El decretazo laboral de Zaplana, porque vimos que había una coma mal y había que cambiarla. Esa enmienda nos la admitieron”, resalta el asesor, que dice que desde entonces “Labordeta presumía de que sí pudo legislar, no como Costa”. Epílogo: “Al final el decreto no salió, así que lo de legislar, a medias”.

Casi ocho años dejaron para mucho, también una herencia para la izquierda aragonesa a la izquierda del PSOE. Hoy, Labordeta tendría clara su misión: “No entendería el auge de la ultraderecha ni que fuera un movimiento tan global”. Se sentiría “decepcionado, como una batalla perdida”, pero Pacheco cree que le habría servido para “motivarse aún más y seguir trabajando por sus ideales”.