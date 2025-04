"¿Cómo que has puesto una mano? ¿Una mano cortada?": esta es la historia del pionero que devuelve manos

El cirujano Pedro Marquina, jefe de Microcirugía y Reimplantes de la Mutua de Accidentes de Zaragoza (MAZ), ha desarrollado una carrera de fondo con ribetes de ciencia ficción. Explica que comenzó su carrera practicando con animales en una granja de vacas de Cuenca y que impulsado por los avances que venían del extranjero fue el primero en realizar un implante de mano en España. La pasada semana fue condecorado con el prestigioso premio Pioneer of Hand Surgery, un galardón que otorga la Federación Internacional de Sociedades de la Mano a cirujanos que han contribuido significativamente a los avances en este campo sanitario. Es un premio a toda una trayectoria que celebra como un reconocimiento a la intensa labor de divulgación y transmisión de conocimientos en la que ha estado inmerso.

Marquina saltó a todas las portadas en el año 1981 cuando se convirtió un referente de la cirugía de todo el país cuando logró el primer trasplante de mano de España. El logro nació casi de un empeño individual y lamentó la falta de modelos con los que se tuvo que lanzar a para conseguir este hito y ahora es todo un referente. No sólo por las intervenciones realizadas sino también por los cursos que el doctor Marquina organiza y dirige para la formación de cirujanos de todo el país, por los que han pasado miles de traumatólogos y cirujanos plásticos. Además, a estos cursos son invitados especialistas de otros países con los que contrastan otras técnicas que les permiten avanzar y progresar.

Ahora, aunque parezca increíble tras obtener un reconocimiento internacional, recuerda que sus comienzos fueron investigando con perros, ratones o conejos. «Realmente aquí no tenía referentes, había que estar muy atento a lo que pasaba fuera», señala.

La audacia de intentar reimplantar una mano llegó casi por casualidad. «Un día estaba viendo la tele con mi padre, mientras aún estaba estudiando la carrera, cuando hablaron de que en una clínica china habían implantado un dedo, algo que no me podía creer: tuve que llamar al canal para que me dieran más referencias sobre el caso», narra. Aquello fue en el hospital 7 de Shangai.

Su siguiente paso fue trasladarse a Cuenca a conocer al doctor Navapechero. También un pionero a su manera que practicaba poniendo dos cabezas a los perros, algo que les permitía profundizar en la sutura de arterias, nervios y huesos. En pocos meses prepararon el primer curso de experimentación animal y comenzó contactos con los referentes internacionales de la profesión.

La mano que recogió un carnicero de Las Fuentes

Su operación de reimplante fue todo un éxito que narra con un punto de extrañeza. Todavía no tenía el título de especialista y no podía operar solo. Pero vio la oportunidad en el caso de una chica de 21 que acudió a la MAZ con la mano seccionada limpiamente por una guillotina de papel. Preguntó por dónde estaba la mano y ni siquiera la habían recogido. Llamó a la empresa y pidió que llevarán la extremidad al hospital lo antes posible. Fue un carnicero del barrio de Las Fuentes el que la acabó recogiendo del suelo. Pidió permiso en el hospital, buscó colaboradores y emprendió una cirugía de catorce horas.

La conversación posterior con sus jefes fue antológica. «¿Cómo que has puesto una mano? ¿Una mano cortada?», le dijeron. «Pues sí, cortada, cortada del todo, tanto como que la mano estaba en la empresa y la chica aquí», contestó.

La repercusión fue inmediata. «Salí en La 1, en La 2, en el Diario 16 que existía por entonces, aquello fue un hito a nivel nacional, hasta el punto en que salí hasta en el Hola, que ahora me da un poco de verguenza», bromea. A partir de ahí llegaron el resto de sus logros científicos, siempre acompañados por su curso de formación para cirujanos con el que ha logrado intercambiar conocimientos con los referentes más prestigiosos de la profesión. Ha operado implantando las dos manos, pasado dedos de los pies a las manos, trabajado en reconstrucciones totales de miembros amputados. En muchos de estos ejemplos fue pionero en su campo.

Trabajo en equipo

«En mi vida, y lo digo de corazón, ni en mis mejores sueños, por muy positivo que yo fuera, hubiera pensado que me iban a considerar un Pioneer of Hand Surgery, cuando yo leía los primeros manuales las personas que tenían este reconocimiento para mí eran dios, lo máximo a lo que se puede aspirar», reflexiona tras la ceremonia de recepción de la insignia.

Marquina, que no contempla la jubilación, destaca que en su carrera ha sido fundamental «el trabajo y la actitud positiva», sobre todo cuando es necesario evolucionar a pesar de la falta de medios. «El mayor premio que he tenido han sido mis pacientes y el haber mantenido un equipo estable durante muchos años, pero tampoco puedo olvidar el fracaso al que te tienes que enfrentar, algo que veo con el color negro como el betún de un dedo que no funciona», asegura.

