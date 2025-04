Fapar denuncia que para el próximo curso se ofertan 20 aulas menos de 3 años en centros públicos

La Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Aragón (Fapar) denuncia que para el próximo curso escolar se ofertan 20 aulas menos de 3 años en centros educativos públicos que en la anterior convocatoria en Zaragoza. Según explican desde la de federación, su protesta llega porque es la primera vez en la que se reduce la oferta en el proceso ordinario. "Lo normal es cerrar las aulas en septiembre, cuando después del proceso de escolarización se ve que no hay niños, no antes", subrayan.

Desde Fapar denuncian que, de esta forma, "no se da la opción a las familias de que puedan escoger estas plazas porque directamente no se ofrecen". "Hasta ahora se cerraba cuando no había matrículas", matizan, y ejemplifican su denuncia: "El año pasado, el colegio de La Jota salió con dos aulas para 3 años. No hubo suficientes matrículas y al final se quedó con una. Ahora, para el próximo curso, sacan directamente un aula. Así se reduce la oferta".

Su denuncia comprende también que estos recortes solo se producen en los centros públicos y no en los concertados. Lo ejemplifican con el colegio La Salle Franciscanas, que este curso tiene un aula de 4 años con 30 plazas. El año lectivo anterior, cuando era una clase de 3 años, no se cerró, y ahora se vuelve a ofertar para el próximo curso (2025-2026), cuando será ya aula de 5 años, de forma íntegra. "Hay un agravio brutal entre la pública y la concertada", denuncia Fapar.

Desde Fapar indican que son conocedores que el proceso en la escuela concertada o privada es más largo porque se debe abrir un expediente de aula vacía, pero remarcan que esta situación particular se arrastra desde el curso 2023-2024 y en La Salle no se ha cerrado el aula. Este martes se celebrará la comisión en la que, según ha indicado la federación, darán a conocer esta denuncia.