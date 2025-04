Guerra comercial: Cepyme Aragón llama a la calma ante una batalla "de largo recorrido"

La presidenta de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa en Aragón (Cepyme), María Jesús Lorente, ha explicado este lunes que su organización viene recabando desde la semana pasada información detallada por provincias, comarcas y sectores sobre el perjuicio que pueden causar en el sector productivo aragonés los aranceles anunciados por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en una batalla que advierte será "de largo recorrido".

"Esto aún no es aranceles para todos, no nos están afectando de igual manera porque al vino de Somontano, por ejemplo, no le va a afectar directamente; a la automoción, pues de aquellas maneras y tampoco directamente; y sí a lo mejor en otro tipo de sectores como la fruta o el aluminio", ha expuesto.

Lorente ha explicado que con esa información las organizaciones empresariales se reunirán con la vicepresidenta Mar Vaquero a la espera de las medidas que determine el Gobierno de España la próxima semana. Unas decisiones que la presidenta de Cepyme Aragón tiene claro que "serán consensuadas en España y con Europa".

El peso de las exportaciones en Estados Unidos supone el 1,41% del total, con una cifra que alcanza los 235 millones de euros.

El "escudo" del Gobierno de Sánchez

La situación, ha reclamado Lorente, requiere "prudencia y calma" porque "esta es una batalla de largo recorrido". En ese sentido, estima que es "muy temprano" para pronunciarse sobre el calado del "escudo" de medidas presentado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y la reorientación de algunas partidas.

"Quiero ver es ese documento, subrayarlo, estudiarlo y confrontarlo con los responsables de esos sectores donde han ido destinadas las ayudas y que me digan algo los que les han quitado la ayuda, que aquí siempre hay dos partes", ha advertido.

En cualquier caso, la presidenta de Cepyme Aragón ha asegurado que, en medio de la incertidumbre creada por las decisiones de Trump, la pequeña y mediana empresa "están a lo que están, trabajando desde la prudencia y la responsabilidad, y nadie está retirando producción ni inversiones porque no es esa la forma de actuar".