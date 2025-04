El investigador de la vacuna contra la tuberculosis: "Sabemos mucho, pero no si funciona"

Carlos Martín Montañés es el nombre del aragonés que ha logrado hacerse un hueco en materia de investigación en Aragón y también en el resto del mundo. Y es que el microbiólogo es el investigador de la Universidad de Zaragoza que lidera el proyecto de la vacuna contra la tuberculosis, la enfermedad infecciosa con mayor mortalidad en el mundo. Tras más de veinte años desde que tuvo sus primeros contactos con esta área de estudio, pone su foco en 2028-2029, cuando prevé que se conocerán los resultados de los ensayos clínicos ahora en marcha. "La vacuna MTBVAC es una de las que más se ha estudiado. Sabemos muchas cosas sobre ella, pero no sabemos si funciona, que es lo más importante", afirma.

El investigador retrocede a sus inicios y recuerda aquel 1987 en el que comenzó, junto a la doctora Brigitte Gicquel, sus andaduras en el Instituto Pasteur. "Me iba a quedar tres meses y fueron cinco años", cuenta. Y si algo conoce con profundidad después de dedicar sus esfuerzos a ello es la importancia de las vacunas. Pone como ejemplo la pandemia del covid: "Si volvimos a salir a la calle fue porque teníamos vacunas".

Y es precisamente sobre la función esencial que cumplen las vacunas sobre lo que hablará el investigador este lunes por la tarde en la sexta edición de Lección Cajal, que se celebra en el Paraninfo. Hará también un repaso por la historia de las inoculaciones, desde sus primeros pasos hasta momentos clave como la ya mencionada pandemia de 2020. "Antes se pensaba que eran algo de niños y bebés, y con el covid nos dimos cuenta de que son necesarias para vivir en sociedad", cuenta.

Los avances son numerosos e importantes, pero Montañés subraya que todavía hay grandes retos pendientes. "Hay vacunas por descubrir como la del Sida, la Malaria o la de la Tuberculosis, que la que hay es muy imperfecta", sostiene. Es esta última la que él lidera, con el desarrollo de la vacuna MTBVAC, la única de cepa viva atenuada con todos los antígenos de la tuberculosis.

Montañés indica que ahora se está llevando a cabo un estudio clínico de la vacuna en bebés de tres países -Sudáfrica, Madagascar y Senegal-, que está en fase 3 y con el que se vacunarán a 7.000 nuevos recién nacidos en los dos próximos años. "Esperamos tener resultados en 2028-2029", apunta.

Con todo, lo que preocupa de forma destacada son los adolescentes y adultos, aquellos que "no se vacunan pero sí la transmiten". Así, se ha iniciado un ensayo clínico para evaluar la seguridad y eficacia de la vacuna contra la tuberculosis MTBVAC en ambos. "Estamos en la fase 2b y no en la 3 porque es tremendamente caro vacunar a 4.200 adolescentes en tres 15 centros en Sudáfrica, Kenia y Tanzania", indica el investigador. Montañés explica que la vacunación se realizará en dos años y que los resultados también se esperan para cerca de 2028.

El catedrático de Microbiología destaca que "lo más impresionante de todo es que para la tuberculosis existe un tratamiento", pero para poder erradicarla se requiere de una vacuna. "La tarea es enorme e inemensa", subraya Montañés, que destaca que hay grandes retos "económico y logísticos por abordar para poder usar las vacunas de forma universal y con equidad". "Falta distribución en los países que la necesitan", destaca.

Y para abordarlos, subraya Montañés, necesitan apoyo. "Llevamos más de 20 años trabajando con esta vacuna. Estamos cerca de lograrlo pero hace falta un impulso final", remarca. En esta línea, explica que desde Aragón tienen un gran soporte -desde la DGA, la Justicia de Aragón, la Universidad de Zaragoza e incluso la población- pero no así a nivel nacional. "La Universidad de Zaragoza quiere que la vacuna sea universal y asequible para poder desarrollarla, así que toda la financiación ha sido siempre de organizaciones sin ánimo de lucro. Pero España no ha puesto dinero para el desarrollo clínico de la investigación", lamenta.

"A nivel nacional no hay una apuesta por la investigación. Nos sentimos algo desamparados, siempre se deja para después porque en España no hay experiencia de haber desarrollado una vacuna desde la fase 1, con decenas de personas, a la fase 3 y llegar a miles de personas", afirma Montañés. Según explica, el país "es bueno con ensayos clínicos en fase 3, pero con medicamentos que no son nuestros".

Montañés insiste en que es un trabajo muy largo y caro y solicita el apoyo de "todo el mundo", mencionando desde partidos políticos hasta la Corona. "Esto ha durado 25 años y durará otros más", comenta, para concluir: "Necesitamos que la gente la sienta como suya".