Una veintena de alumnos de FP en Aragón harán prácticas en los centros de datos de Amazon Web Services

La Formación Profesional en Aragón se apunta a la llegada de inversiones y empresas tecnológicas. Uno de los nuevos grados de especialización para el próximo curso contará con prácticas en los centros de datos de Amazon Web Services instalados en la comunidad. Así lo ha confirmado este lunes la DGA en la presentación de las nuevas titulaciones, hasta 27 grados, para el curso escolar que comenzará en septiembre.

El grado de Gestión Integral de Centros de Datos en el Campus Digital de FP es un curso que cuenta con convenio de AWS, lo que permitirá a sus estudiantes conocer in situ el trabajo en uno de los centros del gigante tecnológico en Aragón. El jefe de servicio de FP, Óscar Sánchez ha especificado que se trata de "un programa de especialización en colaboración" y que, evidentemente, se ha proyectado al calor de "la implantación de varios centros de datos". Sánchez ha confirmado que AWS ha detectado "la necesidad de realizar una formación específica en centro de datos", por lo que ha apostado por desarrollar este curso junto al Ejecutivo autonómico.

Sánchez ha dicho que no existía, hasta la fecha, ningún grado D o E que aglutine esta formación y ha puesto como ejemplo "los programas sobre hidrógeno" que sí se han ido desarrollando en Huesca, también alrededor de los proyectos que se quieren instalar en la provincia.

Según ha detallado el jefe de servicio, la intención es que los alumnos pasen "una serie de horas in situ en los centros de datos" y ha matizado que serán solo los alumnos participantes en este grado los que podrán hacer prácticas externas en empresas. Esta apertura a las entidades privadas no se puede hacer en el resto de los grados presentados, porque el convenio no lo permite.