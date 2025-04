Alberto Izquierdo: "Un nuevo proceso judicial significaría el fin del PAR"

¿Cómo ve ahora el par en este reinicio del proceso orgánico?

Bueno, yo siempre veo al PAR con ilusión y con la ilusión de ser capaces entre todos, desde la mayor unidad posible y la permisividad, de tratar de sacar adelante el proyecto con aquellos que quieran estar. Y yo creo que esto es lo importante. El Partido Aragonés son miles de personas que creen en el centro político, que son aragonesistas, que creen que hay otra forma de hacer las cosas desde el entendimiento y que trabajan en un Aragón más justo, más solidario y sobre todo en un Aragón que tengan los servicios públicos mejores y con mayor equidad. Lo veo como la única posibilidad de dar un Gobierno estable y con credibilidad para Aragón.

¿Y la situación económica?

Es lo que más me preocupa. No por irresoluble, sino porque el PAR lleva esperando cuatro años un Congreso en el que aprobar muchas cosas, no solo la Ejecutiva, que será elegida. Se tendrá que reestructurar el partido, que ha pasado en dos legislaturas de seis diputados a uno, y arreglar la pérdida de representación y la ruptura interna brutal. La pérdida de ingresos es muy alta, seguimos manteniendo una cuota de 24 euros entre la militancia. Tenemos que actualizar nuestras cuotas de militancia, nuestro funcionamiento y nuestras estructuras. Habrá que hacer un plan económico de choque, igual pasar a una cuota de 60 euros para este año y el que viene, recoger la economía, regularizar el tema de los trabajadores y ver cuántos necesitamos. Regularizamos y lo digo abiertamente, a escote los cargos del partido, la aportación del grupo, todos un poco de la mano, vamos echando una mano todo lo que podemos.

¿La situación económica se puede llevar por delante al PAR?

Si no hay una solución rápida de la celebración de un Congreso y no hay una ejecutiva que tome decisiones, claro que se puede llevar el partido por delante. Si pasan dos meses más y los trabajadores no cobran cuatro o cinco nóminas, ¿quién se va a hacer cargo de esto?

¿Qué opina de las críticas a esa urgencia o prisa que usted está manifestando en los últimos días?

Pero yo la urgencia la llevo manifestando tres años o cuatro, quizá. Yo siempre digo abiertamente que soy el aragonés y aragonesista que más ganas tiene que se celebre un congreso. Es que creo que es urgente, es que quedan dos años y poco para las elecciones. Alguien tiene que ofrecer un proyecto sólido a los aragoneses. El Partido Aragonés no puede seguir, en mi opinión, en el limbo administrativo, ni en el limbo jurídico, ni en el limbo económico.

¿Tiene que tener el PAR líder antes del verano?

Debería. Los liderazgos no son tan importantes y siempre digo que en mi candidatura el menos importante voy a ser yo. Va a haber nombres de todas las comarcas de Aragón.

¿Habrá gente con cargo en el actual Gobierno de Aragón?

Sí, claro, y gente que no está y gente que nadie conoce y gente que a mucha gente le sorprenderá. Creo que esta candidatura y lo dije, creo que sea la más potente de los últimos años del Partido Aragonés. Hay que hablar de un proyecto político de futuro y por eso el mismo día que se celebre el Congreso convocaré otro para octubre de 2026. Ese será el momento en el que se relance de verdad el PAR.

¿Para qué?

Para hablar de muchas cosas. En ese congreso, que será asambleario si gano este primero, podrá participar todo el mundo y se hablará de muchas cosas. Habrá que hablar de la refundación del PAR, de rehacer nuestro proyecto político y hablar de cómo nos tenemos que llamar, por ejemplo.

Hay una decena de personas que organizarán el congreso que hoy no son parte del PAR. ¿Se fía de ellos?

Yo me fío de todo el mundo. Estoy convencido de que no soy quién debe determinar quién puede participar y quién no. Dije que no participaría en la comisión organizadora porque creo en la limpieza democrática y la defiendo. El juez dice que se debe celebrar mirando a los estatutos de 2015. Aquellos que en este momento están en una situación diferente deberán examinar en conciencia y honor qué es lo que deben hacer.

El juez también le señaló a usted sobre la organización del Congreso.

Yo no era ningún organizador, era militante de base y no formé parte de la Comisión Organizadora ni tomé parte en ninguna decisión. Trabajé como otros militantes de base en hacer crecer al equipo y en que elijan tu opción. No soy Superman, no hice 200 militantes. Hice 20 o 30, como otros muchos militantes. Cuando se habló de la lista de electores, gente que había pagado la cuota hace tiempo no aparecía y dentro de mis derechos como militante hice una reclamación a la Comisión Organizadora. Hubo otros militantes. La Comisión Organizadora estimó algunos de ellos, no todos. Lo que dice el juez es que el proceso de admisión de esos militantes en el censo no fue el correcto.

¿No cree que la presencia de su nombre en la sentencia no le permite ser líder del PAR?

Yo tengo claro que si mi nombre apareciese como organizador… pero es que mi nombre no aparece y de hecho yo no era secretario general del PAR antes del congreso ni formaba parte de la Comisión Organizadora. Yo era un miembro de la Ejecutiva como otros 27 y reclamé como reclamaron otros. Si a mí esa reclamación que yo hice a la comisión organizadora no se hubiese aceptado, esos militantes no hubiesen formado parte del censo y yo no hubiese podido hacer nada.

¿No admite las acusaciones de ‘pucherazo’?

Insisto: si hubiese sido el presidente de la Comisión Organizadora, entendería que se me llame la atención, pero solo hice una reclamación. En el Congreso estuve como militante de base, hasta el día siguiente no fui secretario general.

¿Se arrepiente de algo en lo que participó en noviembre de 2021?

Me arrepiento cada día de no haber escuchado más a la gente de abajo porque creo que eso fue un error en aquel momento y me arrepiento de no haberme ocupado de la defensa del partido y de haberlo dejado en otras manos. Se obviaron pruebas evidentes, como las fichas de los militantes. Creo que eso hubiera resuelto todo. Me arrepiento de no haber sido capaz de hablar más, nos encerramos en nuestra verdad y todos tenemos nuestra parte de razón, y no fuimos capaces de tender la mano. Somos el partido del consenso y entono el mea culpa por no haber sido capaces de haber llegado a acuerdos.

¿Qué pasó en el Congreso para haber estado más de tres años con lío judicial?

Hubo un proceso que no fue el reglado para la admisión de unos militantes. Yo creo que las cosas se hicieron con buena voluntad. Yo no creo que la comisión organizadora tuviese mala voluntad. Yo no creo de verdad que el presidente Aliaga tuviese mala voluntad, yo no creo que el secretario general anterior tuviese mala voluntad. Yo lo que creo es que había una operación política para derribar a Arturo Aliaga, en la que había mucha gente detrás y aquella operación política no salió bien y hubo gente que decidió por primera vez en la historia judicializar el proceso electoral de un partido.

¿Los 311 militantes no afectaron entonces? Aliaga ganó por 20 votos.

No fueron 311 militantes, porque se forma un compromisario por cada 20 militantes. Aliaga hubiera ganado igual. Respeto lo que dijo el juez, pero creo que Aliaga hubiera ganado igual. Ganó por 22 votos, si repartes por compromisarios, Aliaga habría ganado por otros siete votos. Es verdad que el proceso de admisión no estuvo bien y hay que hacer caso al juez: hay que repetir y punto.

¿Teme que el nuevo Congreso acabe judicializado?

Pediría o rogaría que no. Pienso que hagamos lo que hagamos quizá haya una judicialización del Congreso. Ojalá nos dejen en paz. Es tan sencillo como que si no quieres ser del PAR, para qué seguir aquí.

¿Qué significaría tener que ir de nuevo al proceso judicial?

El final del Partido Aragonés. Sin ninguna duda. Sería el cierre, la quiebra, la disolución.

¿Hay futuro para el espacio político del PAR?

Hay futuro para el aragonesismo libre e independiente. Y también te digo algo que creo que es importante y relevante. Habrá seguro una candidatura aragonesa libre independiente en el año del año 2027. Pase lo que pase con el PAR.

Si cae el PAR por el camino…

El PAR es una idea de que Aragón merece más, de que Aragón tiene que ser libre, de que Aragón tiene que tener voz propia y de que Aragón merece un estatus propio y de que los aragoneses tenemos que ser capaces de crecer dentro de España sin romperla. Esa idea no es patrimonio de un partido político, es patrimonio ideológico de nuestra comunidad. Por eso yo te aseguro que salvo que yo no esté, yo me voy a encargar con mucha gente y muchos aragoneses de que haya una candidatura libre e independiente. Si matan el par, pues será otra cosa, pero habrá una candidatura y habrá una opción política aragonesista, libre e independiente y de centro a la que la gente pueda votar sin ataduras.

¿Si desaparece el PAR habrá otro partido aragonesista y de centro en 2027 en el que esté Alberto Izquierdo?

Seguro. Desaparecerá el nombre, pero no la ideología. Seré aragonesista hasta que me muera y no me vendo por un plato de lentejas.

¿Mantiene relación con Aragoneses y Tú Aragón?

Creo que no creo que no hay que hacer de la política una cuestión personal, creo que eso es fundamental. Tú Aragón, Aragoneses y el PAR somos hijos del mismo padre, del aragonesismo y creo que hay más cosas que nos unen que nos separan. Esa es la realidad. Creo que lo único que nos ha separado son las cuestiones personales, lo único que nos ha separado son los egos y lo único que nos ha separado son los malos entendidos.

¿Si Alberto Izquierdo lidera el par después de este congreso llamará a la reunificación de esos tres partidos?

Convocaré el Congreso para 2026 y abriré un proceso de captación de militancia para que todo aquel que quiera formar parte del PAR pueda estar dentro. Y tienen que venir y tienen que ser muchos. Para eso tiene que haber un congreso en 2026. Tenemos que saber qué opina del PAR del futuro sobre el aborto, la eutanasia, el catalán o si está a favor o en contra de muchas cosas.

¿Habrá presupuestos en Aragón en 2025?

Sí, seguro.

¿Los apoyará el PAR?

Depende de lo aragonesistas que sean, depende de lo que igualen los servicios públicos, depende de lo que sean capaces de corregir los desequilibrios territoriales que hoy tenemos, depende de los que sean.

¿Ha hablado ya con el PP?

Yo con el PP hablo todos los días.

¿De presupuestos?

Por el momento no.

¿Qué pedirá el PAR?

Es muy fácil. El Partido Aragonés va a pedir más inversión en el patrimonio, más inversión en el agua, más inversión en las cuestiones ambientales que a nosotros nos preocupan. Hablar de servicios sociales, de la falta de médicos en el mundo rural. De un proyecto de 200 millones para un campo de fútbol en Zaragoza y los pueblos tienen pabellones con goteras. No hacer de Aragón una tierra a dos velocidades. Le vamos a pedir claridad, porque Teruel se convierte en una isla donde nadie quiere invertir por culpa de que Teruel Existe judicializa todos los proyectos. El PP no hace nada y no le dice a los inversores que Teruel es una tierra cómoda y en la que merece la pena invertir.