La "huella" que dejó Francisco en los políticos aragoneses: "Es un recuerdo que nunca olvidaré"

El papa Francisco nunca visitó Aragón durante su pontificado, pero los máximos dirigentes de la comunidad autónoma pudieron reunirse con él, en unos encuentros en el Vaticano que dejaron "huella" a los presidentes Javier Lambán y Jorge Azcón, y la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca.

El expresidente de Aragón, Javier Lambán, asegura que la visita al Papa Francisco en Roma le dejó "huella". "Quería conocerlo porque era un personaje que me fascinaba, y vivimos una visita realmente esplendorosa, por el encuentro con el Papa, que duró más de lo previsto inicialmente, y por la visita a los Museos Vaticanos y a la Capilla Sixtina", recuerda el político ejeano de ese encuentro en 2021, en el que reclamaron la restauración de la figura del Papa Luna.

"Estoy encantado por haber podido realizar esa visita y lamento mucho su muerte. Ha sido un Papa muy beneficioso para todo el mundo y me temo que los cardenales de ahora no acierten tanto y se produzca un efecto de péndulo, en línea con la tendencia de polarización a nivel internacional. Ojalá que no", ha expresado Lambán en declaraciones a EL PERIÓDICO DE ARAGÓN.

Javier Lambán saluda al papa Francisco, en su visita al Vaticano. / SERVICIO ESPECIAL

Lambán salió "sorprendido" de la cita por el gran conocimiento geopolítico del pontífice, entonces, con una esfera internacional marcada por la guerra en Ucrania.

Lo único que le quedó pendiente al expresidente de Aragón, Javier Lambán, en la conversación con el papa Francisco, fue profundizar más en asuntos religiosos. "Me declaro agnóstico, pero no me desentiendo de la religión ni de la fe. Hubiera dado un brazo por comentar con el papa Francisco temas relacionadas con su visión sobre la muerte, asuntos estrictamente religiosos, que finalmente no pude tratar", explica a este diario.

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, saluda al papa Francisco, con el arzobispo Carlos Escribano. / GOBIERNO DE ARAGÓN

El actual presidente aragonés, Jorge Azcón, subraya la "cercanía" que desprendía Bergoglio. "Me llamó mucho la atención su cercanía y lo trabajador que era: nosotros fuimos a verlo a las 8 de la mañana y, cuando entrábamos, ya salía el obispo de Sevilla de una recepción anterior. Al salir nosotros, esperaba otra comitiva de un país africano", rememora Azcón. "Allí nos contaron que la agenda del Papa empezaba a las 5.30 horas", añade.

"Nos hubiera encantado rememorar la visita de Juan Pablo II"

El máximo dirigente aragonés lamenta que el papa Francisco no haya podido visitar Aragón. "Recuerdo que le invitamos y nos dijo que quería venir, pero que su prioridad eran los países pequeños, de momento", rememora. "Nos hubiera encantado rememorar con él el 40 aniversario de la visita de Juan Pablo II a Zaragoza", añade Azcón, que subraya que Bergoglio tenía una "vinculación especial" con Aragón.

El presidente aragonés reconoce que conocer al papa Francisco le "impresionó". "El Papa, desde el punto de vista espiritual, es la persona más importante que he tenido la oportunidad de conocer: nadie tiene la capacidad de influencia y llegada del Papa", concluye Azcón.

Su carácter bromista y el papel de la mujer

En la misma línea se ha expresado la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, quien afirma a este diario que lo que más le impactó fue su "cercanía". "Queríamos que viniese y preparamos un vídeo en el que le mostramos imágenes de la visita de Juan Pablo II. Recuerdo que incluso hizo alguna broma sobre los cambios en la vestimenta de los Papas", recuerda la regidora, quien agradece la posibilidad de haber conocido al pontífice, que dio su "bendición" a todos los zaragozanos.

Natalia Chueca, en el centro de la imagen junto al Papa Francisco, acompañada de Azcón y Escribano. / Europa Press

Del mismo modo, Chueca resalta el "valor" que Francisco I le daba al "papel de la mujer". "Buena parte de nuestra conversación fue sobre eso, sobre el valor que tenía que una mujer fuese alcaldesa", remacha la alcaldesa, que expresa que el de hoy ha sido un día de "duelo y tristeza", pero también de "emoción" al "recordar esa vivencia".

"Fue como hablar con alguien muy próximo. Nos mostró su más sincera intención de venir a Zaragoza, pero desde agosto la salud no le ha permitido apenas hacer viajes", prosigue la alcaldesa, que sentencia: "Es un recuerdo que nunca olvidaré". Por último, Chueca ha querido aprovechar para extender sus agradecimientos al arzobispo de la capital aragonesa, Carlos Escribano, presente también en la visita, así como al cardenal Juan José Omella, aragonés, 'papable' y uno de los hombres de confianza de Bergoglio. "Hizo mucho por facilitar esa visita".