Un 57% de los aragoneses se sube al transporte público menos de una vez al mes

El transporte público es una opción residual para la movilidad habitual de la mayoría de los aragoneses. Un 57,4% de la población de la comunidad de más de 16 años coge un autobús, un tren o el tranvía -en el caso de Zaragoza- menos de una vez al mes. Y un 31,1% no lo hace nunca, según recoge la Encuesta de Condiciones de Vida publicada por el Instituto Nacional de Estadística, que dedica este año su módulo específico a las carencias de material infantil y acceso a servicios.

La razón principal por la que no se utiliza es que no hay transporte público en su zona y que la frecuencia de paso es demasiado baja o el horario es inadecuado, según se desprende del estudio que recopila las opiniones de 704 familias de la comunidad autónoma, que brindan sus respuestas durante cuatro años consecutivos.

De ahí se extrae que la buena marcha de la economía se filtra al ralentí a los estratos más vulnerables de la sociedad aragonesa, ya que los hogares más desprotegidos, y en concreto en los que viven menores de 16 años, siguen sufriendo para llegar a final de mes. Casi uno de cada cinco hogares con niños no puede permitirse irse de vacaciones al menos una vez al año, una cifra que se sitúa cinco puntos por debajo de la media española y que ha mejorado de forma sensible en el último de decenio. De hecho, en 2014, cuando aún azotaban los coletazos de la crisis financiera, tomarse unas vacaciones fuera del hogar era una cuestión prohibitiva para más del 29% de los aragoneses, mientras que, en 2017, el dato se situaba en el entorno del 23%.

La encuesta también dedica un amplio apartado a las necesidades de cuidados a domicilio, en especial para los hogares en los que habitan personas que los requieren. En Aragón, uno de cada tres hogares no tiene cubiertas las necesidades de servicios de cuidados a domicilio. Y de las 18.700 unidades de convivencia que se encuentran en la situación de tener dependientes a su cargo, un 34,2% asegura tener dificultades para sufragar los gastos, porcentaje similar a los que reconocen que el servicio es pagado de forma íntegra por la Administración Pública u otra institución, cinco puntos porcentuales por encima de la media española.

La encuesta también recoge un dato muy significativo. Un total de 56.770 personas que contactaron con la Administración se sintieron discriminadas por el trato recibido. Más de un 22% aluden a cuestiones relacionadas con su origen étnico, mientras que casi el 16% se sintieron menospreciadas por su edad.

Dos alumnos por clase no pueden pagar actividades escolares

Sin embargo, los datos siempre subrayables son, por su casuística, los que se refieren a la pobreza infantil. Un 3% de los hogares con menores a su cargo no dispusieron de ropa nueva a lo largo del año, mientras que un 1,7% no cuentan con dos pares de zapatos adecuados. Son cifras sensiblemente inferiores a la media nacional, del mismo modo que ocurre con los hogares que no pueden permitirse comer algo de carne, pollo o pescado cada día: solo un 1% de las familias aragonesas no pudieron adquirir estos alimentos básicos.

Por contra, Aragón sale peor parada en lo referente a la lectura, ya que el 2,1% de los hogares con menores de 16 años no dispone de libros adecuados para su edad, mientras que la media española se queda en el 1,2%. Además, el 7,6% de los niños aragoneses no se pueden permitir participar en viajes o acontecimientos escolares, cuando la media nacional se sitúa en el 6,4%. El dato supone que en una clase de 25 alumnos cerca de dos se quedan excluidos de esas actividades que requieren un esfuerzo económico.

En lo referente a las actividades de ocio, el 5,2% de los hogares con niños no se pudo permitir tener regularmente actividades de ocio y un 3,5% no pudo celebrar ocasiones especiales.

Vivienda

En otro orden de cosas, la vivienda, que ahora se ha convertido en la principal preocupación de los españoles, y también de los aragoneses, aparece como tal en esta encuesta, cuyas muestras están recogidas entre febrero y mayo de 2024. Un 40,48% de las personas de 16 y más años han intentado alquilar o comprar una vivienda, y de ellas, un 4,52% se han sentido discriminadas durante el proceso. Por otro lado, un 3,15% de los aragoneses se han sentido menospreciados en un espacio público.

