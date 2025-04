El abogado de Illueca que alzó al Papa Luna hasta las manos de Bergoglio: "Era un hombre bueno"

Un 12 de octubre de 2018, ese día en el que Aragón solo tiene tiempo para venerar a su querida Virgen del Pilar, el papa Francisco recibió a un selecto grupo del Colegio de Jesuitas de Zaragoza en el que logró figurar José Javier Forcén, un oriundo de Illueca que aprovechó la visita al Vaticano para llevar hasta las manos de Jorge Mario Bergoglio su lucha encarnizada por reivindicar la memoria de su también paisano don Pedro Martínez de Luna y Pérez de Gotor, quien en la historia ha perdurado como el Papa Luna. Lo hizo en "un encuentro personalísimo" que recuerda en declaraciones a este diario y del que conserva muy buenos recuerdos con "una foto histórica" precedida de la entrega de tres presentes: una maqueta del Castillo-Palacio del Papa Luna de Illueca, un DVD con el documental 600 años sin descanso. El Papa Luna y el libro Benedicto XIII. La vida y el tiempo del Papa Luna.

Fueron los tres obsequios que este jurista illuecano entregó al Sumo Pontífice aprovechando el careo que mantuvo con Bergoglio durante unos minutos que recuerda "muy distendidos". "Estuvimos muy a gusto porque no había nadie que nos metiera prisa y yo tenía muchas cosas que contarle, le llevé mis inquietudes para que hiciera todo lo que estuviera en su mano y le pedí que la Iglesia Católica le retire al Papa Luna las condenas que le fueron impuestas de forma injusta e ilegal desde mi punto de vista y desde un punto de vista jurídico y teológico", expresó ayer Forcén.

"La visita fue gratificante para un católico como yo que cree en la autoridad de la Iglesia Católica y después por la historia que los de Illueca hemos llevado siempre en la mochila para restaurar la figura de nuestro Pontífice", continuó este abogado zaragozano sobre un encuentro que también le sirvió para extraer un breve perfil del papa Francisco, el mismo al que ya carteó en 2013 cuando se le entregó el báculo papal para trasladarse esta vieja reivindicación. "Tuve la sensación de que era un hombre bueno, que escuchaba y que sabía de los preocupación de los demas aunque sabía que los problemas le sobrepasaban", relató Forcén.

¿Cómo llegaron hasta Bergoglio?

El encuentro se fraguó gracias a la intercesión del hermano jesuita Ramón Magallón, quien tenía "una confianza tremenda" con el papa Francisco para finalmente apalabrar aquella "audiencia privada" en la que incluso sopesaron cantar el himno de la Virgen del Pilar durante la misa de Santa Marta. Pero, "por protocolo", no se pudo. Lo que sí pudo trasladarle Forcén fue "un recuerdo cariñoso" que le había encomendado Jesús María Alemany, un jesuita zaragozano que convivió un año con Bergoglio con motivo de unas jornadas espirituales en Alcalá de Henares. "Hasta tal punto le recordaba que me dijo su fecha de cumpleaños", contó Forcén con la misma esperanza de que Bergoglio tampoco olvidara el motivo de su viaje al Vaticano: restaurar la figura del Papa Luna. Al próximo, no obstante, ya ha anunciado que le trasladará las mismas plegarias.