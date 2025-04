Encuentro entre presidentes | La gran coalición entre PP y PSOE seduce a Lambán y Azcón para superar la polarización

En Aragón nunca ningún partido gobernó por mayoría absoluta. Las coaliciones y acuerdos de investidura han sido una constante desde que la comunidad entrara en democracia y consolidara su autonomía. Y, sin embargo, en todo este tiempo, no se ha dado el caso de que el PP y el PSOE se pusieran de acuerdo en un gran pacto de gobernabilidad. Ahora, los últimos presidentes de Aragón, el actual, Jorge Azcón (PP), y su predecesor, Javier Lambán (PSOE), destacan las bondades de un pacto central para alejar a la política nacional de los extremos.

Iglesias, Rudi, Lambán y Azcón rechazaron la polarización de la política y reclamaron a los líderes más talante y altura de miras para centrar las políticas. Iglesias y Rudi, que vieron en sus años el nacimiento de "los populismos de izquierdas y derechas", culparon a Podemos y Vox de la tensión actual y falta de acuerdo en los Parlamentos.

Azcón y Lambán, con afinidad durante todas sus trayectorias políticas salvo cuando fueron rivales por la Presidencia, dieron un paso más. Preguntados por qué en Aragón nunca ha habido un pacto entre el PP y el PSOE, y sobre si verían factible esta alternativa, Azcón aseguró que "sería extraordinariamente deseable un pacto entre el PP y el PSOE", por la necesidad de "centrar la política".

Con los ejemplos de Alemania y Portugal en el horizonte, Lambán reivindicó las grandes coaliciones que nunca han existido en España. Y desveló que, en mayo de 2023, llegó a plantearse un apoyo del PSOE a Azcón para evitar la entrada de Vox al Gobierno.

"Creo que no lo he dicho nunca, pero me planteé apoyar a Azcón en 2023 para que no dependiera de Vox. Hice algún escarceo para plantear ese avance a mi partido, pero entendí que si daba un paso más en esa dirección corría el riesgo de ser decapitado. Lo mismo habría ocurrido al revés", lamentó Lambán.

Iglesias matizó que los electores de ambos partidos no entenderían "una gran coalición" en España, pero sí pactos de Estado en materias clave. Y Rudi apuntó que en Aragón nunca faltó la estabilidad, pese a no llegar nunca a producirse esa gran coalición. "Siempre ha habido coaliciones y no ha hecho falta un Gobierno PP-PSOE", dijo. Sin embargo, señaló que ahora es "más necesario que nunca" en la política nacional. Quien quiera tomar nota, que la tome.

En otros asuntos, los líderes aragoneses han venido reclamando lo mismo, gobierne quien gobierne, como en el caso de la reforma del sistema de financiación autonómica. En el encuentro de presidentes en el Pignatelli, solo Marcelino Iglesias defendió al Gobierno de España en su intento de abordar la reforma, después del pacto entre el PSC y ERC, y pidió "calma" hasta que se concrete cuál es la propuesta final del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

La reforma de la financiación

A rasgos generales, todos reclamaron un mayor peso para los elementos correctores de la despoblación y la orografía. "Se necesitan más recursos para mejorar los servicios públicos". La llegada de las competencias obligó a la comunidad a gestionar Educación, Sanidad y Servicios Sociales, lo que nota la ciudadanía en su día a día.

Marcelino Iglesias (PSOE) estrenó la responsabilidad que empezó a planificar su antecesor Santiago Lanzuela (PP), Luisa Fernanda Rudi (PP) capeó el temporal en plena crisis económica, Javier Lambán (PSOE) tuvo que mantenerlos con una pandemia y Jorge Azcón (PP) ha asumido la tarea de que sigan siendo una garantía para los ciudadanos.

"La reforma de la financiación autonómica es imprescindible", resumió el propio Azcón, que reclamó "justicia para todas las comunidades" y que el Gobierno central asuma la reforma del sistema con la aportación de más recursos y con "igualdad" entre todos los españoles.

El popular criticó "la desigualdad" que el desarrollo del cupo catalán puede plantear entre Cataluña y el resto de los territorios. "No se pueden seguir dando más cesiones por votos", concluyó Azcón.

Quizá no tan vehemente, pero con el mismo nivel de rechazo, se pronunció Javier Lambán. "Hay que respetar las singularidades de todos los territorios", defendió, pero recalcó que "el respeto a la singularidad no puede suponer un privilegio frente al resto de los territorios".

Luisa Fernanda Rudi se sumó a la crítica a la reforma propuesta por Hacienda, lo que ya terminó de sentenciar la posición en minoría de Marcelino Iglesias, actual presidente del PSOE en Aragón, figura simbólica del nuevo socialismo de Pilar Alegría. "El Estado está teniendo más recaudación, pero no puede utilizarla para resolver su problema político", reflexionó la actual senadora por el PP. "Hay que dar la batalla hasta el final para que el sistema cubra el coste real de los servicios", pidió con vehemencia.

Iglesias le pidió a Azcón "no poner los bueyes delante de la carreta" y aseguró que "el acuerdo general de financiación no ha empezado".

Recordó el socialista que "todas las reformas del sistema de financiación autonómica han empezado por Cataluña, con Felipe González, con Aznar, con Zapatero y con Rajoy", soliviantando a Rudi, que defendió que "nada tiene que ver" la actual propuesta con las cesiones que pudieran hacer anteriores Ejecutivos a las fuerzas catalanas. Iglesias llamó a la calma y pidió "esperar a ver cómo acaba todo".

Pese a sus diferencias, todos justificaron la necesidad de que la despoblación y la orografía ganen importancia. "Tienen que tener el peso que se merecen", concluyeron, siempre con la necesidad de más aportaciones para mantener el Estado del bienestar en Aragón.

