Pilar Alegría desvela que Pablo Casado le ha mostrado apoyo por los insultos machistas: "El PP solo activa una campaña tóxica contra mí"

Sorpresa en el Pleno del Senado. La ministra de Educación, FP y Deporte y secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, ha desvelado este martes que tan solo un representante del PP le ha mostrado su apoyo por los insultos machistas recibidos en torno a la polémica del Parador de Teruel. Un representante cogido con alfileres: el antiguo presidente del PP Pablo Casado. La ministra ha hecho esta confesión este martes, al ser preguntada por la senadora turolense Emma Buj por su conocimiento de lo sucedido durante la visita de José Luis Ábalos al mencionado parador.

"He recibido mensajes de dirigentes de todos los partidos, menos del PP", ha argumentado Alegría, que ha mencionado el mensaje de Pablo Casado, "un dirigente del PP al que tiraron por la borda cuando denunció la corrupción en la Comunidad de Madrid". La aragonesa ha acusado a los populares de "activar una campaña tóxica" contra ella y de utilizar "mentiras e insidias para llevarse por delante" a la propia Alegría. La ministra de Educación cree que eso sucede "por el simple hecho de ser la secretaria general del PSOE Aragón y la clara alternativa a Jorge Azcón".

La propia Alegría ha denunciado que "el PP de Aragón, amparado por el PP de Feijóo" ha activado "el ventilador de las patrañas, el odio y las mentiras". La ministra de Educación ha considerado que da "pena y lástima" que "la política de este país tenga que convivir con este PP". La también líder del PSOE en Aragón ha advertido a los populares de que va a mantener "la cabeza alta y sin dar ni un paso atrás". "Si creen que con esta campaña me van a doblegar, no me conocen", ha sentenciado Alegría.

La portavoz del Gobierno de España ha recordado que "no hay ninguna denuncia de la Guardia Civil o de la Policía Nacional" en torno a la polémica en el Parador de Teruel. La propia Alegría ha atacado al PP, al denunciar que "dicen conocer lo que pasó minuto a minuto en un acto hace cinco años, pero no dan respuesta sobre lo sucedido hace seis meses en Valencia, porque les ataca una amnesia colosal".

Preguntada por Emma Buj (PP)

La ministra de Educación ha tenido que volver a responder en el Senado sobre la polémica en el Parador de Teruel al ser cuestionada por la senadora Emma Buj. La también alcaldesa de Teruel ha criticado que Alegría se comporta "con sectarismo y egoísmo" al denunciar los ataques machistas y ha defendido que el PP "por supuesto condena los insultos, sean de izquierdas o de derechas".

La propia Buj ha señalado que el PSOE, "cuando veía acompañado al señor Ábalos por Jésica, Claudia, Andrea o Nicole no era valiente para alzar la voz", y ha denunciado que Alegría "solo lo hace cuando le afecta a ella misma". "Paradores de España dice que no hubo destrozos, tardando una semana, pero no niega los hechos", ha recuperado Buj, que ha aseverado que "el Gobierno envió durante esa semana una carta a los trabajadores amenazando con los despidos, no por mentir, sino por faltar a la cláusula de confidencialidad".

Buj ha lamentado que Paradores de España "lanzó el comunicado cuando habían impuesto la ley del silencio". "¿Cuándo dejaron de ser un partido para parecerse a una mafia?", se ha preguntado la senadora popular, que ha pedido a Alegría posicionarse con los trabajadores o con Ábalos.