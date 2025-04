Alberto Izquierdo cierra su carrera en solitario para liderar el PAR

La carrera interna de Alberto Izquierdo para liderar el PAR ha llegado a su fin. El único diputado de la histórica formación aragonesista en las Cortes autonómicas dio por finiquitada su campaña particular para presentarse a la presidencia del PAR. Lo hizo con un acto en el Parque de Atracciones, hasta el que se acercaron unos 700 simpatizantes según comentaron fuentes del equipo de Izquierdo, en el que presentó su propuesta para revitalizar el partido. Todo ello pendiente, todavía, de que la Justicia decide cómo debe organizarse el Congreso que sustituirá al cónclave judicializado en 2021.

Izquierdo lanzó su intención de recuperar un PAR «con fuerza», con aspecto renovado y que recupere «la ilusión» de los votantes perdidos en las elecciones de 2023. El candidato a la presidencia de la formación también aspira a tener un partido que se muestre independiente, «con un proyecto con identidad propia y sin ataduras». Además, como adelantó en anteriores ocasiones, Izquierdo pretende que el PAR bajo su mando sea «un referente del aragonesismo».

La jornada, con comida popular y espectáculo, tuvo como punto álgido esa intervención de Izquierdo, por ahora el único militante que ha preparado un calendario en la campaña orgánica. El cierre en el Día de Aragón, después de varias semanas recorriendo las diferentes comarcas de la comunidad, se adapta realmente a la propia organización del único diputado autonómico del PAR. Al fin y al cabo, sin fecha para el nuevo Congreso ni con los plazos marcados, no se puede dar por comenzada oficialmente la campaña para liderar el partido.

En el último encuentro, hace dos semanas en la residencia Pignatelli, el PAR decidió que la Ejecutiva al frente del partido, la anterior al cónclave de noviembre de 2021, fuera la encargada de formar la comisión organizadora del nuevo Congreso. Ya que la mitad de los miembros de la Ejecutiva no forman parte del PAR o incluso militan en otras formaciones, decidieron preguntarle al juez por quién podrá formar parte de la organización del Congreso. La Justicia todavía no se ha pronunciado. La próxima reunión de la Ejecutiva no será antes de la próxima semana.

No fue el único aragonesista que celebró un acto más allá de los protocolarios organizados por el Gobierno de Aragón y las Cortes. Chunta Aragonesista se reunió con asociaciones y colectivosen la plaza de Aragón, junto al monumento al Justiciazgo, reivindicando los derechos históricos de la comunidad y una financiación justa para asegurar la buena prestación de los servicios públicos.