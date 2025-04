Amado Franco, Premio Aragón 2025: «El aragonés es ante todo un ferviente defensor de la libertad»

«El aragonés es ante todo un ferviente defensor de la libertad. La lucha por las libertades ha sido y sigue siendo una parte fundamental de la identidad aragonesa». Palabra de Amado Franco, Premio Aragón 2025, el máximo galardón que otorga el Gobierno autonómico, quien ha recibido este 23 de abril el reconocimiento por su larga trayectoria como economista, expresidente de Ibercaja y, ahora, al frente de la fundación del banco aragonés.

Amado Franco, en un discurso marcado por las referencias a los aragoneses más universales, ha recordado a Francisco de Goya, a Miguel Servet, a Joaquín Costa, a Ramón y Cajal o a Fernando II como el «perfecto príncipe de Maquiavelo». Ha aludido, por ejemplo, al grabado El sueño de la razón del pintor nacido en Fuendetodos, donde refleja «su preocupación por la libertad intelectual». «Aragón siempre ha estado comprometido con los principios de justicia y libertad», ha reivindicado el presidente de la Fundación Ibercaja.

Por ello, el galardonado ha reivindicado los Fueros y el Derecho aragonés, «nuestro Justicia de Aragón», todas ellas «instituciones que se adelantaron en el tiempo a defender los derechos de los ciudadanos como ciudadanos libres frente al poder absoluto del monarca». Y por eso se ha referido también a aquella leyenda en la que se anuncia que, en Aragón, «leyes antes que reyes», dado que «esta separación de poderes y la participación ciudadana en la elaboración de las leyes son los principios fundamentales del constitucionalismo moderno». «Nuestros antepasados aragoneses fueron pioneros en todo ello», ha destacado.

El economista ha recordado la jota que se incluye en la zarzuela El Divo, donde se escucha aquello de “Ah, soy de Aragón, del crisol de la raza del España». «Crisol de la tierra de España, pues España no hubiera existido sin un Fernando el Católico, sin un Aragón. Por eso decimos que ser aragonés es ser dos veces español», ha señalado, citando a Costa. Y ha subrayado que «Aragón fue también durante muchos siglos un ejemplo de convivencia, de convivencia de múltiples culturas, lenguas, pueblos y tradiciones».

«La nobleza es baturra por naturaleza»

Ha continuado el galardonado desgranando la letra de la jota, que refiere que «en mi tierra no se sabe de mentira ni traición, soy de Aragón, soy de Aragón tierra noble”. «La nobleza es baturra por naturaleza. Hoy en día, en un mundo cada vez más individualista y material, la nobleza se convierte en un auténtico antídoto contra la deshumanización», ha subrayado Amado Franco.

«Dicen también de los aragoneses que somos tercos y tozudos. Una tozudez que la mayoría de las veces nace de unas profundas convicciones.La tozudez nos ayuda, como ahora dicen, a ser resilientes, a no rendirnos a pesar de los fracasos. Y somos tercos, pero no inflexibles, pues nuestra tierra ha estado siempre abierta al diálogo y a la negociación dispuesta siempre a escuchar como lo demuestra nuestra reciente historia política y sindical», ha defendido el Premio Aragón 2025.

Amado Franco ha resaltado que Aragón tiene «un gran futuro con sectores ya consolidados como el industrial y el agrícola», algo que se combinará con el potencial del turismo, el sector logístico y con un «más que esperanzado futuro para los sectores de nuevas tecnologías y tratamiento de datos».

«Por ese mejor futuro estamos luchando, fieros y rudos como en “Gigantes y Cabezudos” y siendo grandes en los reveses pues no en vano estamos hechos al frío y cierzo. Pero como decía Costa , no podemos amar lo que no se conoce a fondo. La lealtad a nuestra tierra nos debe impulsar a conocer mejor nuestro pasado para honrarlo, mientras construimos un futuro mejor en el que todos podamos sentirnos orgullosos. Dar a conocer, proteger y honrar nuestro pasado al mismo tiempo que contribuir a construir un futuro mejor para todos. Una responsabilidad que en la Fundación Ibercaja asumimos con determinación», ha defendido Amado Franco.

Del mismo modo, ha llamado a «proteger nuestro extraordinario, diverso y único patrimonio, material, cultural, geográfico como una forma de lealtad», algo que «no solo implica conocerla, sino también el compromiso de trabajar para que manteniendo su esencia se desarrolle mejor». En este sentido, ha llamado a «proteger la independencia, el aragonesismo y la buena gestión del banco Ibercaja, que es la mejor manera de contribuir al desarrollo económico de este territorio, y esto es también en la Fundación nuestra responsabilidad y compromiso».

«Los que somos aragoneses nos sentimos orgullosos de nuestra tierra, que es la tierra de Costa, de Pignatelli, de Fernando el Católico, de Goya, de Miguel Servet, de Ramón y Cajal y de otros muchos, muchos ilustres filósofos, artistas, científicos… Nos sentimos orgullosos, no vanidosos, de la diversidad y la riqueza de nuestra tierra, desde el Pirineo al Matarraña, de sus valles, ríos y montañas, del extraordinario legado artístico e histórico que poseemos, barroco, mudéjar, gótico, románico… de nuestra historia como reino, como Corona, como autonomía», ha concluido Amado Franco, en el más aragonesista de los discursos escuchados este 23 de abril en el Palacio de la Aljafería, donde se celebran los actos institucionales del Día de Aragón.