Ambar toma el pulso a los aragoneses: 7 de cada 10 creen que deberían quererse más como comunidad

Los sentimientos expresados en las respuestas de un estudio encargado por Cervezas Ambar sobre la autopercepción de Aragón, abarcan un rango que va desde el orgullo hasta la autocrítica. Las menciones positivas, que destacan la “nobleza”, “hospitalidad”, y “orgullo” por la cultura aragonesa, son predominantes. Sin embargo, también aparecen sentimientos de “infravaloración”, “humildad excesiva” y “conformismo”, lo que sugiere que, a pesar de ese orgullo, hay un reconocimiento de la necesidad de valorarse más como Comunidad.

En un día tan señalado para Aragón como el 23 de abril, Ambar ha querido hacer un llamamiento a los aragoneses con una campaña que da voz a la identidad y orgullo cultural que sienten, pero que, según confiesa el 75% de ellos, no se atreven a decir en voz alta.

En palabras de Enrique Torguet, director de comunicación de Cervezas Ambar, “la campaña 'Tenemos que querernos más' es un grito colectivo o un sentimiento verbalizado que seguro hemos expresado en más de una ocasión”. En la encuesta esa necesidad de “quererse más” es una respuesta a la que se adhiere la mayoría de los aragoneses con un 72% que está de acuerdo, llegando al 32% los que declaran estar “muy de acuerdo”.

Producto local poco reivindicado

La mayoría de los encuestados afirman valorar personalmente las costumbres y las tradiciones de Aragón (78,4%) o fijarse si los productos son aragoneses antes de comprarlos (58%). Sin embargo, al pasar de lo personal a lo colectivo, la visión se vuelve mucho más crítica: de hecho, la mayoría cree que a los aragoneses les cuesta creer que sus productos puedan competir con los mejores (56%) o sienten que el patrimonio cultural de Aragón está infravalorado, incluso por los propios aragoneses (56%). Es decir, aunque personalmente reivindican el patrimonio y los productos aragoneses creen que de modo conjunto se infravalora.

Esta percepción de menor valoración es agravada con la creencia, compartida por el 66%, de que fuera de Aragón su historia y patrimonio todavía es desconocido.

Aragón frente a otros territorios

Cuando se plantea la comparación con otras comunidades hay una mayor diversidad de opiniones, aunque de nuevo se produce una reivindicación de la postura personal: el 57% dice no tener la sensación de que lo de fuera sea mejor y el 52% no cree que tengan menos que ofrecer. Ahora bien, ante la afirmación “la gente de aquí valora más lo que viene de fuera que lo que se produce aquí” el 37% está de acuerdo, frente al 29% en desacuerdo (el 34% no tiene una opinión clara).

La controversia que parece haber cuando los aragoneses se miran a sí mismos se diluye cuando el foco se pone en otras regiones: el 63% afirma que en otras regiones se valoran más y alcanza a un 71% cuando se trata de la capacidad “de venderse”. Es decir, en la comparación, los aragoneses se valoran menos que en otras zonas y, además, tienen menos capacidad para hacer valer o reivindicar su territorio e idiosincrasia. Esta percepción aumenta según aumenta la edad, cuanto mayor es la edad, mayor es esta percepción, llegando entre los mayores de 65 años a alcanzar acuerdo del 70% (otros se valoran más) y del 79% (otros saben venderse mejor).

Desterrar complejos

Las respuestas ante afirmaciones relacionadas directamente con la autoimagen colectiva apuntan a que el problema no radica en que falte valoración hacia su tierra (el 49% así lo cree, frente al 30% que opina lo contrario). Los entrevistados parecen estar más de acuerdo con la existencia de ciertos complejos (el 67% está de acuerdo con “tenemos talento, pero no siempre nos lo creemos”) y, sobre todo, un exceso de humildad (el 75% cree que no tienen nada que envidiar a otras regiones, pero no lo suelen decir en voz alta). La necesidad de superar complejos y dejar la humildad a un lado es lo que reivindica el 73% al mostrar su acuerdo con “Me gustaría que nos lo creyéramos más como comunidad”.

"Sacar pecho" como territorio

Más de la mitad de los entrevistados reconocen abiertamente la humildad como un problema, tanto cuando se habla sobre Aragón (52% cree que se hace con humildad cuando debería hacerse con orgullo), como restándose mérito cuando se hacen cosas importantes (51%).

El hecho de que 6 de cada 10 esté de acuerdo con “nos falta confianza para sacar pecho como región” muestra que detrás de la humildad hay elementos que cuesta más trabajo reconocer: hablar de falta de confianza esconde inseguridad, apunta a cierta minusvaloración y sitúa el problema más cerca del complejo que de la humildad.

Aunque en todos los grupos de edad la visión más frecuente es similar, el acuerdo con estas afirmaciones se incrementa según aumenta la edad. Quizá la humildad y la minusvaloración se esté diluyendo, el menor acuerdo de los jóvenes, al menos, apunta en esta dirección.

La cammpaña 'Tenemos que querernos más'

La campaña que lanzará Cervezas Ambar por redes sociales el 22 de abril, tiene como pieza principal un audiovisual que pone imágenes a un poema que homenajea los paisajes y costumbres, así como la unión de los aragoneses, reivindicando el orgullo e invitando a brindar por Aragón.

Datos encuesta

Consultora: Random Strategy

Universo: población +18 años

Tamaño y error muestral: 503 entrevistas. +-4,47%. Muestreo aleatorio simple. Mayor incertidumbre p y q=50%. Margen de confianza 95,5%

Diseño muestra: proporcional.

Recogida información: 8 al 10 de abril.