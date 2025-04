Día de Aragón: Azcón demanda al Gobierno central que no "relegue" ni "agravie" a Aragón

Cada 23 de abril Aragón se reivindica o intenta hacerlo entre la maraña de titulares y actualidad nacional, compitiendo siempre con Sant Jordi y recordando que hay trayectoria histórica de sobra para definirse como una comunidad clave para el proyecto de España. Las máximas autoridades de Aragón han reclamado este miércoles la atención del Gobierno central en el acto institucional del Día de Aragón celebrado en el Patio de Santa Isabel de las Cortes, que rezuma historia y liderazgo político, pidiendo no ser «ni más ni menos» que nadie, con una financiación autonómica que se adapte a las necesidades de Aragón.

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, se ha puesto el traje que va con el cargo y ha reivindicado a Aragón, sin dejar su línea política, manteniendo el tono que requería el día y dejando de lado la crispación y sus habituales ataques directos al Gobierno de Pedro Sánchez. Sin embargo, la presidenta de las Cortes de Aragón, Marta Fernández, se ha lanzado por los derroteros del argumentario ultraderechista para firmar, de nuevo, un mensaje de partido en lugar de institucional en el día más importante para la comunidad y cuando representa a todos los aragoneses, no solo a quienes la votaron. Por suerte el Premio Aragón 2025, Amado Franco, ha colmado su discurso de referencias a la identidad aragonesa y ha reivindicado una historia que tiene méritos suficientes para defenderse por sí misma.

Azcón ha reclamado que el Estado «no relegue a un lugar secundario» ni cometa «agravios inmerecidos» contra la comunidad autónoma y ha subrayado la necesidad de reformar el sistema de financiación autonómica, sin recurrir a sus habituales críticas a los «privilegios» para Cataluña ni a los «pagos» de Sánchez a los independentistas.

El presidente aragonés aseguró que seguirá «en sus trece», rememorando la frase del Papa Luna, cuya figura pidieron restaurar al recientemente fallecido papa Francisco, para reclamar más fondos, «no solo necesarios, sino de justicia» con la inclusión de los requisitos de la orografía y la despoblación, claves para Aragón. «Si en los 80 y 90 Aragón reclamaba el desarrollo de nuestro autogobierno y el traspaso de competencias, hoy la comunidad pide una financiación justa, adecuada y suficiente para que el Estado del Bienestar siga siendo una realidad y que podamos prestarlo en igualdad de condiciones independientemente del lugar en el que cada aragonés quiera residir», ha defendido el presidente, que hizo gala de la importancia de Aragón en la historia de España, como comunidad «fundadora» del proyecto del país.

Ni más, ni menos

Asimismo, ha dicho Azcón, «los aragoneses no aspiramos a ser más que nadie. Nos basta y nos sobra con no ser menos que nuestros compatriotas y con no sufrir en nuestras carnes agravios inmerecidos», ha añadido. «No vamos a desviarnos de esa idea: vamos a reclamar una financiación autonómica justa, en todo lugar y en todo momento», ha insistido el presidente autonómico, en una alocución breve que comenzó recordando al Papa Francisco y celebrando a los premiados en este 2025.

«Reivindicamos que el Gobierno de la nación no nos relegue a una posición secundaria, pues ni por trayectoria histórica ni por nuestro ánimo constructivo contemporáneo lo merecemos», ha pedido Azcón, que también dedicó unas palabras a las infraestructuras «pendientes», como la reapertura del Canfranc, las obras del Pacto del Agua o el Corredor Cantábrico-Mediterráneo. Y sacó pecho de su incipiente legado, la apuesta por la vivienda, con más de 2.000 pisos públicos lanzados, y la llegada de inversiones extranjeras, que ya se cuentan por 44.500 millones desde que empezó su mandato.

El argumentario de Vox ha impregnado el discurso de la presidenta de las Cortes de Aragón, Marta Fernández, de principio a fin, con referencias al impacto de la «inmigración irregular» en Aragón, los riesgos de las «presiones independentistas de las regiones vecinas» o el recuerdo a las víctimas de ETA y su denuncia de los pactos con quienes «blanquean» a la banda terrorista. Eso sí, la segunda autoridad de Aragón recurrió a Goya para darle una pátina aragonesa a su mensaje, y destacar la buena marcha de la exposición que acoge el Palacio de la Aljafería.

La presidenta de las Cortes se acordó de las reivindicaciones de los agricultores que hace poco más de un año rodearon el Palacio de la Aljafería, y afirmó que el sector solo pide «que se les deje trabajar» criticando de soslayo las políticas medioambientales de la Unión Europea. Con una mirada al medio rural, se hizo eco de la despoblación que tiene Aragón, «nuestro gran y eterno problema, al que tenemos que hacer frente con planes de choque», y se fijó también en las ciudades, criticando el incremento de la inseguridad, que vinculó a la «inmigración irregular». «La inmigración ilegal genera incertidumbre, desigualdad y ataques continuados a la identidad y seguridad de los españoles. Sobre todo de los más vulnerables, cuyos barrios se convierten en guetos», ha denunciado la presidenta de las Cortes.

Y acabó rizando el rizo del discurso por el Día de Aragón acordándose de ETA y de las «presiones independentistas de las regiones vecinas». «Los aragoneses no podemos aceptar que la presión independentista de regiones vecinas menoscabe nuestros derechos, cuyos servicios también deben ser garantizados por el Estado», ha demandado.

El acto institucional por el Día de Aragón concluyó, como desde hace años, con el himno de España. No hubo jotas en esta ocasión y la Banda de Gaitas de Boto Aragonesas puso la única nota musical y autóctona. Los premiados, Amado Franco (Premio Aragón), Centro Natación Helios (Medalla al Mérito de las Cortes) y el_IV Batallón de la Unidad Militar de Emergencias (Medalla al Mérito Profesional) se quedaron con el cariño de los presentes. El Premio Aragón ha dejado una petición para la sociedad aragonesa, «proteger nuestro extraordinario, diverso y único patrimonio, material, cultural, geográfico como una forma de lealtad», ha finalizado Amado Franco.