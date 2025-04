Podemos admite la "inexistente" relación con Andoni Corrales y centrará esfuerzos en "erigir una izquierda transformadora en Aragón"

La Ejecutiva de Podemos y Andoni Corrales, único diputado morado en las Cortes de Aragón, no se hablan. La relación es "inexistente" entre los dos entes principales del partido en la comunidad. Lo ha confirmado este jueves Pablo Fernández, secretario de Organización de Podemos a nivel nacional, que ha lamentado la situación, que no parece que vaya a cambiar en los casi dos años que quedan de legislatura.

El número 2 de Podemos a nivel nacional ha acudido a Zaragoza para participar en la inauguración de la nueva sede de la formación morada. Preguntado por las conversaciones con Corrales, al que ya desautorizó políticamente en su última visita a la capital aragonesa, Fernández ha admitido que "lo ideal sería que hubiese una coordinación y una colaboración", pero ha lamentado que "eso no ocurre". "No será porque los compañeros del equipo técnico no lo hayan intentado", ha afirmado Fernández.

El secretario de Organización de los podemistas ha puesto el foco de las próximas acciones en "la labor organizativa", ya que aspira a "reivindicar la política del día a día y estar en contacto con los servicios sociales y con los barrios". Fernández ha dicho que la política institucional es "importante", pero que "la cotidiana es fundamental" y ha ratificado que la nueva Ejecutiva tiene "todo el respaldo de la organización a nivel estatal".

En esos próximos planes de Podemos en Aragón también se apuntan sus aspiraciones para las elecciones autonómicas y municipales de 2027. "Nuestra tarea ahora es política, es poner en pie y erigir una izquierda transformadora y valiente que confronte a las políticas nocivas de Azcón", ha aseverado Fernández, que quiere volver a colocar a Podemos como la referencia a la izquierda del PSOE, pese al descalabro sufrido en los comicios de 2023.

"Si conseguimos lograr esa izquierda valiente, de derechos y servicios públicos, que promueva la política de la paz, la forma de ir a las elecciones va a caer por su propio peso", ha resumido Fernández, que aspira a que Podemos sea la referencia en ese espacio político. Confirmada de nuevo la colaboración con Alianza Verde, el secretario de Organización no ha avanzado nada sobre vías de unión con otros partidos de la izquierda. Sí la hubo en la coalición Sumar para las últimas generales, pero duró poco en cuanto se formaron las Cortes. A nivel autonómico, la izquierda a la izquierda del PSOE siempre ha ido por separado en Aragón: Chunta Aragonesista, Izquierda Unida y Podemos nunca han llegado a acuerdos en la comunidad para compartir papeleta.

Podemos rechaza los 10.500 millones en defensa del "Gobierno de la guerra de PSOE y Sumar"

Fernández ha criticado con dureza el incremento de 10.500 millones de euros en defensa anunciados por el Ejecutivo, al que ha calificado como “el Gobierno de la guerra, el Gobierno de PSOE y Sumar”, y ha subrayado que se trata del “incremento armamentístico más alto de la historia de este país”.

A su juicio, “se está hipotecando nuestro Estado del bienestar, nuestros servicios públicos y las políticas de vivienda por el gasto en armas”, y ha afirmado que “la ciudadanía, ni aragonesa ni española, quiere que se destine dinero a tanques y armas. Quiere que se destine dinero a la sanidad pública, a la educación pública, al acceso a la vivienda”. También ha denunciado la subordinación del Gobierno central a intereses exteriores: “Es una absoluta vergüenza que tengamos un Gobierno absolutamente doblegado y prosternado a los designios de la OTAN y de Donald Trump”.

Respecto al contrato con una empresa israelí por parte del Ministerio de Interior para la adquisición de munición para la Guardia Civil que finalmente ha descartado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el líder de Podemos ha señalado que “el problema no es la anulación de un contrato de 6 millones de euros con Israel. El verdadero problema es que hay otros nueve contratos adjudicados a empresas armamentísticas israelíes”.

Fernández ha advertido no obstante que “Podemos no estaría en ningún caso dentro de un Gobierno de la guerra”, y ha recordado que una de las razones por las que la formación está fuera del Ejecutivo es “por nuestra oposición frontal al envío de armas a Ucrania”. Sobre el impacto presupuestario, ha señalado que este aumento del gasto militar “viene para quedarse, como ha dicho el ministro Carlos Cuerpo”, y que “va a provocar recortes en vivienda, sanidad, educación, infraestructuras”.

“Frente a un Gobierno de la guerra que va a hipotecar el futuro del Estado del bienestar, Podemos va a estar enfrente. Nos oponemos radical y frontalmente”, ha remarcado, antes de concluir que esperan "que la ciudadanía se movilice en las calles, porque creemos que es la única forma de cambiar este rumbo hacia una España de paz y de derechos".