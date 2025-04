La Cámara de Cuentas alerta sobre la falta de control en las horas extras del Salud

Las atención de urgencias por las tardes en los centros de salud sigue dando quebraderos a la consejería de Sanidad del Gobierno de Aragón. Una vez calmadas las aguas tras la amenaza de huelga de los profesionales sanitarios, al menos durante las semanas que quedan de negociación, ha sido ahora la Cámada de Cuentas la que ha puesto el dedo en la llaga mostrando su inquietud por otro de los aspectos candentes de la gestión. El presidente del órgano autonómico de control, Jesús María Royo, ha alertado este jueves en las Cortes de Aragón de que el Salud no contaba en el año 2023 "con mecanismos de control horario efectivos", lo que impide verificar si realmente se cumplen las jornadas y los complementos están justificados cuando en muchos casos las retribuciones por atención continuada "superan los límites legales".

La clave del análisis de las cuentas presentado por Royo está en los salarios. El responsable de la fiscalización ha comentado ante los diputados que el Servicio Aragonés de Salud destinó 16,1 millones de euros a retribuciones complementarias por prolongación y exceso de jornada, compensando la atención continuada y el esfuerzo extra de los profesionales sanitarios". Estas personas son lasque se han encargado de mantener el servicio de las guardias no hospitalarias.

Sin embargo, estos números son matizados porque el Salud no contaba con "mecanismos de control horario efectivos", lo que impide verificar si realmente se cumplieron esas jornadas y los complementos son los necesarios. Además, Royo ha precisado que en muchos casos las retribuciones por atención continuada superan los límites legales "lo que puede suponer un riesgo tanto para la salud de los profesionales como para la calidad del servicio".

Desde la consejería de Sanidad indicaron que los casos que han conocido se siguen estudiando" para depurarlos" y alguno ya está judicializado para reclamar la devolución del importe que haya percibido de forma indebida. En este momento en el sistema de atención hospitalaria ya se puede realizar el control a través del sistema informático GPT y en la Atención Primaria se están aplicando controles aleatorios de revisión.

En ese aspecto es donde la consejería de Sanidad debe tomar nota. "Existen otras áreas donde se concluye que los trabajadores cobran en general una retribución media superior a otros trabajadores en puestos similares, y las diferencias se localizan en los complementos de Atención Continuada, guardias, carrera profesional, productividad, complemento destino y complemento específico", ha dicho.

La situación, en todo caso, no es novedosa. Así, en respuesta a los grupos parlamentarios, Royo ha emplazado a "analizar" la temporalidad laboral, identificando varias causas, como la congelación de las tasas de reposición entre 2011 y 2015, que "la normativa no ayuda y los procesos selectivos están muy poco adaptados a la realidad", tras lo que ha recomendado establecer sanciones para los casos en que no esté justificada la temporalidad.

La oposición

Por el momento, ante las cifras aportadas en el informe, desde el PP han evitado cargar en sus valoraciones. La parlamentaria popular María Navarro ha observado que su formación llegó al Gobierno de Aragón en agosto de 2023 y que el resto del año correspondió al cuatripartito de Javier Lambán. Ha señalado que hay aspectos que mejora al tiempo que el diputado del PSOE Óscar Galeano ha preguntado si hay "atisbos de corrección de algunas de estas problemáticas en el ejercicio 2024".

En el turno de Vox, el diputado Fermín Civiac ha afirmado que Aragón "tiene un amplio margen de mejora", señalando la situación en el Salud, criticando la gestión del Plan Corresponsables, "esa cosa tan chula del Ministerio de Igualdad que luego ha resultado chapucera e ineficaz". También se ha quejado del incumplimiento de la ley de medidas para la reducción de la temporalidad.