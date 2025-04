El Gobierno empieza a deshojar la margarita para que los grandes proyectos se enchufen a la red eléctrica en Aragón

El Gobierno de España ha comenzado a deshojar la margarita de una cuestión clave para el futuro económico de Aragón. El Ministerio de Transición Ecológica acaba de lanzar la tramitación de los primeros concursos de acceso a los enchufes a la red eléctrica para grandes consumidores que se han saturado por el aluvión de proyectos electrointensivos que, relacionados con centros de datos y macroplantas industriales, han colapsado 10 nudos en el entorno de Zaragoza.

El departamento que dirige Sara Aagesen ha optado por dar prioridad al nudo Terrer 400, ubicado en la subestación cercana a Calatayud, donde se revela que cuenta con una capacidad disponible de 410 MW, que, por ponerlo en contexto, es superior a las peticiones que han hecho Amazon Web Services y Microsoft en cada una de las cuatro subestaciones donde han solicitado conectarse (300 MW). El dato no es baladí: hasta ahora, el operador del sistema de transporte eléctrico había guardado bajo llave esta información. Por conectarse a este punto de la red pugnan la compañía aragonesa Forestalia y la multinacional Enel, matriz de Endesa, según publica este jueves Heraldo y confirman a este diario fuentes conocedoras de los trámites admistrativos.

La energética de Fernando Samper solicitó conectarse con una potencia de 46,5 MW, mientras que la multinacional italiana remitió una propuesta de 1 MW. La cuestión es que solo hay una posición para demanda en esta subestación, lo que obliga a ir a concurso pese a que suman una décima parte de la capacidad disponible en la subestación. En los próximos 10 días, ambas compañías pueden presentar alegaciones y cambiar el volumen de energía solicitado, como se da por hecho que harán.

Ganará la entidad que se ajuste mejor a los criterios anunciados por la vicepresidenta Aagesen en su última visita a Zaragoza: emisiones evitadas de gases de efecto invernadero, el volumen de inversión y la fecha de inicio del consumo energético. Con ellos se tratará de pinchar la burbuja de proyectos a la que se ha referido en distintas ocasiones la ministra, haciendo hincapié en la especulación relativa a los centros de datos.

No deja de ser digno de mención que Transición Ecológica haya comenzado a desatascar los proyectos por un nudo que, según la información que maneja este diario, no tiene asociada ninguna de las grandes inversiones anunciadas en la comunidad. La verdadera batalla administrativa se librará en los cinco enchufes del área metropolitana de Zaragoza, donde Amazon, Microsoft, Azora, ACS (de la mano de Benbros) y al menos otro fondo de inversión. Hay colapso en las subestaciones AVE Zaragoza 220, Montetorrero 220, Peñaflor 220, Villanueva de Gállego 220 y Plaza II. Esta última no está ni siquiera construida y ya está colapsada.

De este modo, el ministerio deberá convocar en sus próximas resoluciones nueve nuevos concursos para descongestionar el acceso a la red en Aragón, que concentra 10 de los 48 nudos saturados de España. En esta primera tanda, el enchufe de Terrer comparte protagonismo con otros siete nudos de cinco comunidades autónomas con solicitudes de acceso de importantes desarrollos industriales en los que abrirá un total de 5.390 megavatios (MW).