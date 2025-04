Una romería en Fuendetodos para reivindicar a la España vaciada

Un genio puede nacer en cualquier parte. Y Francisco de Goya, considerado como uno de los mejores pintores de la historia, nació en Fuendetodos. Un pequeño pueblo de la provincia de Zaragoza que, gracias a su famoso vecino, se ha convertido en un destino turístico recurrente.

Ya hace 112 años, el pintor vasco Ignacio Zuloaga -cuya obra incluye tipos y paisajes de la España Interior, pues, para él, la esencia de la patria la personifican quienes mantienen vivos sus pueblos y tradiciones- animó a un grupo de zaragozanos ilustres a que conocieran Fuendetodos y se concienciaran de la necesidad de ayudar a esa villa.

Los intelectuales llegaron en tren desde la antigua estación de Utrillas hasta el apeadero de la Princesa, pero realizaron los últimos siete kilómetros del trayecto a pie y en carros, con la intención de que comprendieran y sintieran en carne propia las condiciones de vida y la situación de aislamiento que sufrían los habitantes del pueblo. Este paseo fue definido por uno de los periodistas presentes como «Romeria Espiritual».

El sábado 26 de abril será una jornada muy especial para los vecinos que se visten con trajes de época. / Ayuntamiento de Fuendetodos

Consciente del valor simbólico de Francisco de Goya, Zuloaga lideró en años sucesivos otras iniciativas en Fuendetodos que, algunas, llegan incluso a nuestros días: comprar y restaurar la casa natal de Goya, para inaugurar en 1917 un pequeño museo y unas escuelas; atraer visitas de autoridades, artistas, literatos o músicos, como Manuel de Falla; o erigir, junto a sus amigos, un monumento en 1920 en honor al pintor zaragozano.

Una andada activista

Como conmemoración de esa primera marcha, Fuendetodos celebrará el sábado 26 de abril la cuarta Romería Espiritual al pueblo natal de Francisco de Goya. «Una renovación de la primera reivindicación de la España vaciada en 1913», señala su alcalde, Enrique Salueña. Un activismo colectivo que «sigue siendo necesario hoy en día», prosigue.

La jornada sabatina ocupará buena parte del día y llenará el pueblo de Fuendetodos de un ambiente festivo que incluirá caminata –la misma que realizaron los intelectuales a principios del siglo pasado-, comida y música y contará con la presencia de la familia Zuloaga, así como de autoridades como Jorge Azcón, presidente de Aragón, y diferentes personalidades del mundo de la cultura, como el Duque de Híjar, el duque de Aliaga y Andrés V. Gil de Allies of Hispanic Culture, Education and Science Foundation (AHCES).

El alcalde Enrique Salueña entre el bisnieto de Zuloaga y el actor caracterizado de Ignacio Zuloaga. / Ayuntamiento de Fuendetodos

La Romería Espiritual, no obstante, no deja de lado su origen contestatario y Fuendetodos no olvida que es un pueblo de la España Vaciada que actualmente lucha por evitar la despoblación. Por ello, este 26 de abril, los habitantes del municipio renovarán su compromiso con aquel legado solidario que, 112 años atrás, inició Ignacio Zuloaga.

El Ayuntamiento de Fuendetodos, a través de la Concejalía de Turismo y Cultura, invita a acercarse este fin de semana a todo aquel que quiera disfrutar de esta jornada para rememorar este hecho histórico y rendir homenaje tanto a Francisco de Goya y su herencia cultura como a Ignacio Zuloaga –quien estará representado durante el evento por un actor- por conservar la memoria del pintor de Fuendetodos y su casa natal.

Las movilizaciones reivindicativas han convertido a este pueblo de la España vaciada en «símbolo internacional de la movilización de los artistas intelectuales y políticos a favor de la promoción de los lugares en despoblación», indica el alcalde Enrique Salueña. Asimismo, estas marchas han permitido que los vecinos de Fuendetodos visitaran el año pasado las instalaciones de una institución hasta la que ha llegado su voz: el Parlamento Europeo.