Azcón no se siente "expansionista del catalán" y asegura que "reforzará" el pacto de Santiago

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, no se ve representado por el adjetivo "pancatalanista" que le ha dedicado Vox este viernes en el pleno y se ha comprometido a "reforzar" un pacto de Santiago del que habla con otros líderes autonómicos entre bambalinas. La distancia con la ultraderecha tuvo espejo en la distancia con la izquierda, ya que Azcón acusó al PSOE, a nivel autonómico y nacional, de la falta de consenso por la financiación y del recorte que la DGA que preside ha hecho a la cooperación al desarrollo.

Superada la pregunta del PSOE, sobre las relaciones con el Gobierno central, Azcón ha escuchado de boca del portavoz de Vox, Alejandro Nolasco, que es "cómplice del catalanismo expansionista" que, a juicio de la ultraderecha, se vive en Aragón. El presidente le ha dado "el premio a la innovación" a su otrora vicepresidente, porque a Azcón "le han llamado de todo, pero pancatalanista nunca". "Siga por ahí, a ver a cuántos aragoneses convence", le ha lanzado el jefe de la DGA, en semana de encuestas electorales.

"Usted dijo que iba a eliminar el catalán y ahora deja esa grieta para que se fomente", ha argumentado Nolasco, que le ha recordado a Azcón que tanto el programa electoral del PP como el pacto con Vox para la DGA incluían esta reforma del patrimonio cultural. No le bastó a Nolasco la negativa, hace semanas, del PP a una proposición de ley. "Nos quieren devorar culturalmente para luego hacerlo políticamente", ha considerado Nolasco, que ha acusado al popular de "prestarse al juego" del independentismo catalán.

El discurso más exagerado de la ultraderecha no le ha gustado a Azcón, que ha asegurado que es "imposible que tenga credibilidad" la tesis presentada por Vox. "Vamos a respetar la libertad para todo y si hay padres que quieren que sus hijos estudien en esa lengua respetaremos esa libertad, porque van a decidir los padres, no usted o yo", ha dicho el presidente, en defensa de los más de 3.500 alumnos de catalán y aragonés en la comunidad.

Trabajo para "reforzar" el pacto de Santiago

Teruel Existe ha vuelto a insistir en la lucha contra la despoblación. Tomás Guitarte le ha reclamado a Azcón que "se reactive" el pacto de Santiago con otras comunidades. También, que si la reforma de la financiación autonómica consigue más fondos gracias a la despoblación, "se usen para paliar esos problemas y para buscar una solución a esa brecha dentro de la comunidad".

Azcón ha recogido el guante y ha asegurado que la posición común del pacto "existe y es vigente" y ha confirmado que las conversaciones con otros líderes autonómicos se han dado. "He hablado con todos y se volverá a firmar, lo vamos a reforzar", ha concretado el presidente, que ha señalado como culpable de la falta de consenso autonómico al PSOE: "El verdadero problema está en que no quieren firmar el acuerdo y que la propuesta del ministerio mantiene una financiación que perjudica a las comunidades que pierden población".

"Usted es el campeón de la insolidaridad", ha afirmado José Luis Soro (CHA) sobre Jorge Azcón, al que ha criticado por "su enorme recorte a la cooperación" y le ha pedido que no se esconda "en la fachaexcusa" de la ultraderecha como socio. El aragonesista ha compartido las valoraciones de la Federación Aragonesa de Solidaridad sobre el tema y ha pedido al presidente dejar claro "si va a aprobar el plan director 2024-2027" sobre la materia. Para Soro, el aragonesismo también es "respetar las instituciones propias, la justicia y la solidaridad".

Azcón, que no ha entrado a valorar el recorte, ha acusado a Soro de "no acordarse de la cooperación cuando era consejero". El plan director del Gobierno central no se aprueba desde hace tres años, ha recordado el presidente aragonés, que ha avisado de que "el mayor desafío del desarrollo en el mundo es el plan de rearme del Gobierno de España, que va a quitar 2.800 millones de euros a las autonomías". Según Azcón, CHA, con Jorge Pueyo, apoyará la propuesta. El joven aragonesista lo ha negado en redes sociales.