Alegría y Sánchez Quero intensifican las conversaciones para una candidatura única en el PSOE Zaragoza

Cruce constante de llamadas entre Pilar Alegría y Juan Antonio Sánchez Quero. La secretaria general del PSOE Aragón y el máximo responsable del partido en Zaragoza han intensificado en los últimos días sus conversaciones en busca de una candidatura única para liderar el partido en la provincia. Una medida de "unidad", ya planteada por Sánchez Quero en el último Comité Provincial, que evitaría un conflicto interno. Ninguno desea que exista, pero por ahora no se ha cerrado ninguno de los escenarios.

En la última reunión del comité, el todavía secretario general del PSOE Zaragoza confirmó su intención de presentar una candidatura para seguir al frente del partido en la provincia otros cuatro años. El mensaje llegó con una llamada a "la unidad", ya que Sánchez Quero dijo entonces que no quería que su provincia fuera "una excepción" respecto a Huesca y Teruel. En el Alto Aragón, Fernando Sabés fue el único candidato y revalidó el cargo y hoy terminará de formar su proyecto con la nueva Ejecutiva. Algo más de suspense, pero poco, hubo en Teruel, ya que Mayte Pérez anunció su intención, pero no la llegó a formalizar. La hoy senadora autonómica prefirió "no dañar" a la formación y hacerse a un lado. Rafael Guía, alcalde de Andorra, es el nuevo líder en la provincia y el próximo 10 de mayo celebrará el Congreso del partido.

En ese mismo comité, Alegría desveló, por omisión, que su candidato predilecto no es Sánchez Quero. La secretaria general del PSOE Aragón no pasó del "respeto" a la decisión del presidente de la DPZ y no dio su apoyo. Alegría manifestó que no le importaría conocer un candidato alternativo: "Si hay otro compañero que da ese paso adelante, también tendrá mi respeto".

Las negociaciones entre Alegría y Sánchez Quero se han acelerado porque el proceso para presentar precandidaturas ya está abierto. No se cerrará hasta el lunes al mediodía, cuando se prevé que se registre el nombre del elegido, si es que se llega a ese acuerdo. Si ambos líderes encuentran un nombre de consenso, capaz de aglutinar las sensibilidades de las dos facciones que representan, habrá secretario general de unión. Si no, el presidente de la DPZ confirmará sus intenciones y registrará su precandidatura.

La incógnita rodea a los nombres que podrían representar al ala alegrista del partido en la provincia. En las quinielas, por los movimientos realizados en los últimos tiempos, se habla de nombres como Eduardo Arilla (alcalde de Borja). También es un misterio el papel que puede tener Teresa Ladrero, alcaldesa de Ejea de los Caballeros, vicepresidenta de la DPZ y muy afín a Sánchez Quero, pero que en el Congreso de Sevilla fue motivo de enfrentamiento entre los partidarios de la ministra y la corriente lambanista.

Sea quien sea el elegido, no será nombrado automáticamente como sí ha pasado en Huesca y Teruel. Ayer se registró la candidatura de José Ignacio Martín-Maestro. Uno de los líderes de Izquierda Socialista -facción crítica del PSOE- en la comunidad se ha postulado para dirigir el partido a nivel provincial. Martín-Maestro saltó a la primera plana nacional en 2016, al denunciar a Susana Díaz y a la gestora del PSOE por el Comité Federal de octubre de ese año que forzó la dimisión de Pedro Sánchez como secretario general, en su primera etapa al frente del partido. La intención de Martín-Maestro es anecdótica, ya que no contará con los avales suficientes. Los apoyos se tendrán que recoger entre el 29 de abril y 5 de mayo.