En directo | Aragón se recupera del apagón: así han sido las seis horas sin conexión

Seis horas de apagón total. Podría ser el título de una serie de tintes apocalípticos, pero es lo que ha ocurrido en Aragón -y en toda la península- por un corte de electricidad que ha afectado también a las telecomunicaciones y ha dejado en fundido a negro todas las conexiones por causas que todavía se desconocen.

La incertidumbre y el desconcierto se han ido extendiendo a la par que se constataba que el apagón no iba a ser cuestión de unos minutos y los primeros momentos sin electricidad han dejado escenas rocambolescas: tráfico sin regulación semafórica, comercios que se fundían a negro con cuentas a medio pagar, ascensores con personas atrapadas dentro, escaleras mecánicas frenadas en seco en los centros comerciales, párquines que no podían abrir sus barreras ni dejar entrar o salir a los vehículos...

Y lo más preocupante: en los hospitales de Aragón se han activado los grupos electrógenos para poder funcionar durante estas horas críticas y con la incertidumbre de cuándo volvería la corriente, reduciendo al mínimo la actividad quirúrgica y reprogramando todo lo previsto para la tarde.

En algunos colegios, el servicio de comidas no se ha podido realizar a los escolares. Y muchas empresas han decidido mandar a sus trabajadores antes a casa ante la imposibilidad de desarrollar ninguna actividad laboral, pues (casi) todo depende de una conexión eléctrica y a Internet.

Además, el servicio ferroviario se ha parado en toda España y ha dejado a unas 2.000 personas afectadas en la comunidad. De hecho, cientos de personas siguen esperando alguna conexión que les permita llegar a sus casas. "No hemos conseguido todavía ni una respuesta de Renfe ni del Adif y estamos haciendo todo lo posible por mandar autobuses a los emplazamientos donde están esos trenes para que puedan llegar cuanto antes", ha explicado Azcón, al culminar la segunda reunión del centro de crisis de esta tarde.

"Los planes de emergencia que se supone que tenía Renfe no nos consta que esté funcionando. Recibimos un buen número de llamadas importante de gente que está todavía atrapada en los trenes y es el Gobierno de Aragón el que se va a preocupar de llevar agua e intentar que haya buses que inicien el desalojo de la gente que está atrapada en los trenes. Ese es posiblemente el problema que más quebraderos de cabeza nos está dando", ha explicado el presidente aragonés.

"Hay gente en cuatro emplazamientos distintos: alrededor de mil personas en la estación de Calatayud y que no tienen forma de transporte. También en Luceni y en otro par de emplazamientos. Hay pasajeros que han llegado a las estaciones y trenes que están en la vía con pasajeros en las vías", ha explicado Azcón.

Desconexión y cortes intermitentes en la cobertura

El desconcierto ha sido global desde que ha comenzado el apagón, acompañado de una desconexión brutal y de cortes intermitentes que también dificultaban el acceso a uno de los bienes más preciados en cualquier crisis, la información.

Sin embargo, pese a esta difícil situación, en Aragón no ha habido que lamentar heridos ni fallecidos, aunque los afectados por el apagón se cuentan por miles. Y también los daños económicos serán cuantiosos, con centenares de comercios, bares y restaurantes cerrados y las cámaras frigoríficas apagadas.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, pedía "calma" a la población y reclamaba que se reduzca "al mínimo" la actividad. "Quien se pueda quedar en casa, que se quede", ha dicho Azcón.

En directo

Feijóo critica la "ausencia de información sin precedentes" del Gobierno durante el apagón El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado este lunes la "ausencia de información sin precedentes" por parte del Gobierno respecto al apagón eléctrico y ha exigido "información puntual" sobre lo ocurrido. Feijóo critica la "ausencia de información sin precedentes" del Gobierno durante el apagón

La Estación Delicias estará abierta para que puedan pernoctar viajeros Una quincena de estaciones de tren en diversas ciudades del país permanecerán abiertas para que viajeros afectados por el apagón eléctrico puedan pernoctar si no tiene otra opción. Así lo ha indicado en un mensaje en 'X' el ministro de Transportes, Óscar Puente. Concretamente, ha citado las estaciones de Atocha, Chamartín, Sants, Bilbao, Valencia, Sevilla, Córdoba, Zaragoza, Valladolid y Málaga.

Cristina García Redactora en la sección de Aragón El apagón en los centros educativos de Aragón Clases canceladas y vuelta a casa de los alumnos. El apagón eléctrico ha llevado a la Universidad de Zaragoza a suspender las clases de la tarde de este lunes, 28 de abri. Desde el Equipo de Gobierno se ha informado a decanos y directores de las distintas facultades y se ha tratado de publicar la información en las redes sociales. Además, se han evacuado los centros universitarios y se han cerrado las instalaciones. También se han apagado los sistemas informáticos y de comunicaciones de como medida preventiva. El apagón en los centros educativos de Aragón: la Universidad de Zaragoza suspende las clases

Iván Trigo "No puedo ni vender ni una Juanola. Los medicamentos nos los sube un robot" "Como mucho podemos aguantar dos o tres horas. Esto es una faena elegante". Con esta franqueza se expresaba una de las trabajadoras de la heladería Tortosa en la calle Don Jaime I de Zaragoza. Entonces había pasado una hora desde que se había ido la luz. Todo su producto lo trasladaron del mostrador a las neveras. "Al estar cerradas aguantan más, pero tampoco mucho más", decían. Comerciantes ante el histórico apagón: "No puedo ni vender ni una Juanola. Los medicamentos nos los sube un robot"

David Chic Redactor de la sección de Aragón Los viajeros afectados por el apagón en Aragón: "Pues tendremos que ir en patinete" El desalojo de la estación de trenes de Delicias en Zaragoza a las dos del mediodía ha marcado un cambio en el estado de ánimo de los viajeros de la inquietud a la certeza. Lo mismo ha sucedido en el resto de las infraestructuras de Adif de la comunidad. Aunque eso sí, a partir de ahí han comenzado los problemas logísticos para reordenar viajes, buscar alojamientos y resignarse a perder citas. Los viajeros afectados por el apagón en Aragón: "Pues tendremos que ir en patinete"

El presidente de Aragón ha asegurado que las principales afecciones que está recibiendo el 112 Aragón eran de personas que se habían quedado atrapadas en ascensores. "Todos los operativos de Policía y bomberos están actuando, los que estaban trabajando y los que estaban de guardia", ha explicado el presidente de Aragón.

Respecto a la situación en los hospitales, ha explicado que se ha trabajado con generadores para garantizar la actividad quirúrgica que estaba en marcha, pero ha pedido a quienes no tengan una situación de gravedad que no acudan a los centros hospitalarios. "No sabemos a ciencia cierta cuánto tiempo puede durar esta situación, desde Red Eléctrica hablan de varias horas, por lo que es esencial reducir la actividad", pedía el presidente.

Hasta las 16.30 horas, el 112 había recibido 436 llamadas y tenía constancia de 26 rescates en ascensores. Según fuentes del Ayuntamiento de Zaragoza a última hora de la tarde, se han registrado más de un centenar de peticiones de rescates en ascensores, así como asistencias a personas atrapadas en garajes.

Asimismo, el Gobierno de Aragón ha gestionado la solicitud de gasoil para los hospitales Clínico Universitario Lozano Blesa, el Centro Neuropsiquiátrico Nuestra Señora del Carmen, y la residencia de mayores Elías Martínez.

La residencia municipal San Pedro, en Zuera ha solicitado el traslado de 15 ancianos; 15 personas han solicitado oxigenoterapia; un enfermo de ELA ha pedido un generador eléctrico para alimentar sus equipos sanitarios y se está prestando asistencia a los afectados por los trenes parados (los AVE detenidos en Plasencia con alrededor de 900 personas; y en los trenes convencionales parados en Mallén (107), Luceni (160) y Chiprana (25).

La jornada ha dejado todo tipo de situaciones, con comentarios de incredulidad y espacio para las especulaciones. En la capital aragonesa, un paseo por el centro de la ciudad dejaba escenas inéditas, con los trabajadores a las puertas de sus comercios, consultando teléfonos que no dejaban llamar. Peatones que no se atrevían a cruzar las grandes avenidas, hasta que la Policía Local y Nacional se han incorporado para regular la circulación.

El Gobierno de Aragón ha activado el nivel 2 del PLATEAR (Plan Territorial de Emergencias), que permite contar con medios del Estado, tras haber activado el nivel 1 en un primer momento.

Jorge Azcón, presidiendo la reunión del CECOP. / Rubén Ruiz

A partir de las 18.30 horas, el suministro se ha ido restableciendo, empezando por Huesca y siguiendo por los barrios de la capital aragonesa que tienen hospitales, o la potabilizadora de Casablanca.