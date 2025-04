Los viajeros afectados por el apagón en Aragón: "Pues tendremos que ir en patinete"

El desalojo de la estación de trenes de Delicias en Zaragoza a las dos del mediodía ha marcado un cambio en el estado de ánimo de los viajeros de la inquietud a la certeza. Lo mismo ha sucedido en el resto de las infraestructuras de Adif de la comunidad. Aunque eso sí, a partir de ahí han comenzado los problemas logísticos para reordenar viajes, buscar alojamientos y resignarse a perder citas. Algunos se lo han tomado con humor: "Pues nos tendremos que mover en patinete", bromeaba un jubilado con su mujer. Su destino era Huesca. Al menos hasta el martes no se va a restablecer la circulación de trenes de alta velocidad y media distancia. Por contra, los servicios de autobuses han funcionado con relativa normalidad hasta la vuelta del suministro.

Antes del desalojo en la estación de Delicias las pantallas con los horarios, retrasos e incidencias, que funcionan gracias a una red interna y de forma automatizada, han ofrecido desde el momento una información falsa que los viajeros se han empeñado en consultar como único modo de aferrarse a la esperanza, pese a la certeza de que todo el sistema estaba colapsado. El Gobierno de Aragón ha informado de que al menos 2.000 viajeros han quedado tirados en mitad de los trayectos tras detenerse los trenes en los que viajaban. Los servicios de emergencia de la comunidad han prestado ayuda a los usuarios de los AVE detenidos en Plasencia (alrededor de 900 personas) y en los trenes convencionales parados en Mallén (107), Luceni (160) y Chiprana (25). Una imagen que se ha repetido en todo el país.

Mientras se sucedía, el servicio de megafonía advertía: "Por causas ajenas a Adif el servicio se encuentra interrumpido, permanezcan atentos a las indicaciones del personal". Excepto alguna reclamación airosa en las ventanillas de Renfe, no se han producido conatos de rebelión. "He venido esta mañana por trabajo a Zaragoza a entregar un coche, ahora mi única forma de volver es por tren, estoy buscando alternativas en Blablacar o lo que sea posible", indica. Rod Delatorre. En su cuenta de X el ministro Óscar Puente ha indicado que desde esta tarde mantendrá abierta la estación de Delicias para "facilitar que las personas que tengan que coger un tren y no tengan otra posibilidad para pasar la noche puedan hacerlo allí".

A pocos metros, en la terminal de buses las cosas eran distintas. A pesar del caos semafórico de las capitales, los servicios han podido cumplir con los horarios. Y se podían vender billetes entre aquellos que tenían dinero en efectivo. "Nos dicen que vamos a salir en hora, pero me da un poco de miedo subir viendo cómo están las cosas por todos los lados, la verdad no sé qué hacer", indicaba Cristina González, con destino a Jaca.

Para otras personas el perjuicio el quedarse sin billete de tren y la falta de información ha sido más doloroso. Es el caso de una Navarra que tenía que llegar a Barcelona donde está su marido ingresado en un hospital. "He vuelto a casa durante el fin de semana y ahora es imposible regresar", lamentaba.