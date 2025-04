Así se ha vivido el apagón en las calles de Zaragoza: "Voy en silla de ruedas y no puedo subir a mi casa"

Un apagón que ha afectado a toda la Península Ibérica ha dejado cientos de afecciones en Zaragoza y en toda la comunidad autónoma. En torno a las 12.30 horas de este lunes, España sufría un corte de suministro eléctrico que provocaba el caos en cada rincón del país, incluidos Aragón y su capital. Los zaragozanos se han visto sorprendidos por el histórico apagón dando lugar a innumerables problemas en los hogares y curiosas escenas en los portales.

"Estoy esperando un paquete muy importante y he bajado a la puerta porque el telefonillo no funciona. No sé si el transportista vendrá porque el aparato que suelen utilizar es eléctrico, pero tampoco puedo saberlo porque no tengo internet", declaraba Óscar sentado en las escaleras de su portal. El joven confesaba estar algo "mosqueado" al pensar que se trataba de una incidencia local. "Cuando he llamado a mi madre y me ha dicho que se trataba de un problema importante a nivel nacional e internacional he pensado que estamos ante un sabotaje", juzgaba Óscar.

Los patios de los bloques de pisos se han transformado este medio día en grandes asambleas de vecinos. Cada uno tenía su propia historia y su propio problema a raíz del apagón. "Estaba guisando y he visto como el fuego se apagaba de repente. No sé qué comeré hoy", exponía una mujer jubilada acompañada de otro vecino. "Yo estaba teletrabajando con el ordenador hasta que la pantalla se ha quedado en negro. He bajado para comprobar si era un problema en la comunidad, pero a la vista está de que es algo más grave", sostenía el hombre que, en cualquier caso, se mostraba "muy tranquilo" ante lo sucedido.

La incertidumbre que envolvía el ambiente, no obstante, no ha afectado a todos por igual. A pesar de la tranquilidad de muchos, Cristina confesaba sentirse "muy ansiosa". "He bajado desde Valdefierro al centro a comprar y no he podido. Hay un ambiente raro: los policías, aglomeraciones en la calle, el sonido de las sirenas... Tengo miedo. He llamado a mis hijos y les he dicho que si no nos vemos más en este mundo espero vernos en el próximo", decía realmente aterrorizada.

Cristina, este lunes en Zaragoza. / Servicio Especial

La preocupación también se ha apoderado de aquellas personas con dificultades físicas. Este sector de la población ha visto como el corte del suministro eléctrico les impedía su correcta movilidad. Las caras de un anciano y su hijo frente a su portal hablaban por sí solas. "Voy en silla de ruedas y como los ascensores no funcionan, no puedo subir a casa. Hemos llamado a emergencias pero están desbordados". La inédita jornada ha dejado hasta 2.000 personas afectadas en toda la comunidad.

Esperanza, una vecina del Actur, ha optado por prepararse para lo peor. "Como veía que no volvía la luz me he ido a un bazar y me he comprado una linterna y una radio de las de toda la vida porque Alexa no funcionaba y no sabíamos qué estaba pasando ni cuánto iba a durar el apagón", decía.