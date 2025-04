Rearmar un ascensor detrás de otro en Zaragoza: "Está siendo un día para recordar"

Más allá del trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de los Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza, la apertura de ascensores en Zaragoza también ha supuesto un quebradero de cabeza para las compañías de elevadores que tienen su sede en la capital aragonesa. Este martes, a mediodía, la empresa Magaiz ya había completado 79 rearmes cuando, en un día normal, la cifra se sitúa en una quincena. Ayer, además, ya practicaron otros 15 rearmes cuando regresó el suministro eléctrico de forma paulatina a lo largo de la tarde. "Está siendo un día para recordar", ha afirmado Ana Martínez, gerente de Magaiz.

"La gente lo pasa mal dentro de un ascensor, pero les rescatamos sin problemas y con total normalidad. Respondimos con mucha tranquilidad, volvimos todos al centro de trabajo y nos reorganizamos todos como pudimos", ha proseguido Martínez. Incluso se pusieron en contacto con la sala de emergencias del 091 para poner a disposición de la Policía Nacional sus servicios, aunque la dificultad para comunicarse con ellos imposibilitó que, finalmente, fructificara esta colaboración.

No solo se dedicaron a participar en la apertura de sus ascensores, sino también en la de aquellos inmuebles que requería de un servicio inmediato. Y han recibido un agradecimiento que quizá no esperaban. "Ha habido una señora de Miguel Servet 108 que nos ha traído una bandeja de pasteles, me hace creer todavía en la humanidad, ha relatado la gerente.

Los Bomberos y Protección Civil ha atendido en la ciudad unas 200 incidencias, la mayoría por problemas en ascensores y por auxilios de personas que necesitaban respiradores o auxiliar a personas con movilidad reducida para acceder a sus viviendas. La Policía Local estuvo activada toda la plantilla y no hubo incidencias.