El hospital Miguel Servet empleó dos generadores para mantener su actividad durante el apagón

El hospital Miguel Servet de Zaragoza mantuvo activos dos de los tres generadores de los que dispone durante el apagón eléctrico sufrido este lunes. Según indican fuentes del Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón, el tercer equipo no se pudo conectar. Ante esta situación, se solicitó un cuarto grupo electrógeno a Endesa, aunque finalmente el hospital no tuvo que emplearlo.

Desde la consejería que dirige José Luis Bancalero explican que "se funcionó solo con los dos generadores iniciales del hospital Miguel Servet", que se activaron en el momento del apagón y con los que pudieron trabajar a lo largo de la jornada. Según explican fuentes del departamento, hay un sistema de programación electrónica que transmite la información de un generador a otro para que se active o no, pero este no funcionó de forma correcta. Así, solo se activaron dos de los grupos y el tercero se quedó sin conexión.

Ante esta situación, Sanidad solicitó un generador alternativo a Endesa, pero finalmente este no fue necesario emplearlo. Desde el departamento subrayan que aunque el Miguel Servet cuenta con tres grupos electrógenos por seguridad, realmente solo requiere de uno para mantener el suministro en todo el complejo sanitario.

Según afirman las mismas fuentes, entre las 17.30 y las 18.00 horas el Servet recuperó la corriente eléctrica. A pesar de ello, el 112 mandó un camión con combustible para mantener los generadores llenos por seguridad. También la Unidad Militar de Emergencias (UME) llevó gasoil al hospital Clínico de Zaragoza.

Fueron precisamente los generadores los que permitieron que los hospitales de Aragón funcionaran con normalidad durante el día. Jorge Francisco acudió a su cita en el centro de salud de Sagasta sobre las 16.45 horas, y aunque le atendieron sin dificultad, le señalaron que tendría que volver otro día. "Me miraron la rodilla y me dijeron que me tiene que mirar el traumatólogo, pero como no podían pedir la cita porque no funcionaba el ordenador, me han dicho que vuelva", explica.

Todavía no se cuenta con los datos oficiales del funcionamiento de los hospitales y centros de salud este martes, y desde el Departamento de Sanidad señalan que ahora trabajan en "comprobar que todo funciona para mantener la atención este martes". Con todo, la normalidad parece haber vuelto por el momento a los centros de salud.

Así lo ha sido, al menos, para Rosa Herrero, que este martes salía a las 9.45 horas del centro de salud de San José Sur. "No ha habido ningún problema. Tenía cita desde hace dos semanas y perfecto. Me han atendido perfectamente como cualquier otro día", ha expresado. La sensación del lunes fue de algo de incertidumbre, pero este martes toda ha transcurrido con normalidad.

Los pacientes acuden este martes al Servet con normalidad tras el apagón de ayer. / Carla Greenwood

También "normal" ha sido la experiencia de Begoña, que esta mañana salía del mismo centro de salud tras acudir a su cita médica. "Tenía la cita para hoy y no se ha cancelado ni nada. Dentro ha funcionado todo, con normalidad", ha señalado. La mujer ha indicado que "hoy hay tranquilidad en todos los sentidos". "Aparentemente hay normalidad, y esperemos que siga así", ha añadido entre risas.