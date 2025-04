Largas filas e incertidumbre en Delicias tras el apagón: "Hemos dormido tirados en el suelo y cenamos lo primero que pillamos"

La incertidumbre y el caos permanece en la Estación Delicias de Zaragoza en la mañana post apagón eléctrico. Después de que cientos de personas se hayan visto obligadas a pasar la noche en las salas de espera de la estación, este martes todavía falta bastante para recuperar la completa normalidad en el transporte público de media y larga distancia. Las filas en la ventanilla de incidencias y las aglomeraciones frente a las pantallas confirman la gran cantidad de afecciones en los usuarios de tren y autobús. "Hay un montón de gente y un desbarajuste tremendo", indica una mujer.

"Estamos esperando un tren que debe llevarnos a Madrid pero no sabemos si va a estar restablecido el servicio. Nos mantenemos pendientes de la pantalla para ver si sale el tren y si no tendremos que coger un autobús", expone un turista mexicano que se encontraba pasando sus vacaciones en Zaragoza junto a su familia. "No sabemos todavía nada y hay mucha incertidumbre", añade. Como él, cientos de usuarios se encuentran a la espera de noticias para poder retomar sus viajes.

Es el caso de otro pasajero zaragozano que aguarda pacientemente frente a una de las pantallas de información. Al llegar a la estación a primera hora de la mañana se ha visto sorprendido por un problema importante. "Tenía que ir a Sevilla y me he dado cuenta de que mi tren se ha suprimido. Viajaba por trabajo así que toda la jornada ya está perdida", señala molesto. Y es que él no había recibido previamente ningún tipo de notificación de la incidencia que ha terminado por afectar a su día laboral. "No hay información clara", declara.

Similar es la situación que vive otra familia que pretende dirigirse hasta Córdoba. "El viaje era ayer por la tarde. Estuvimos tres o cuatros horas en la puerta de la estación sin poder entrar y nadie salía a dar ningún tipo de información", apunta la mujer. Tomaron la decisión de regresar a casa ya por la noche y este martes se han vuelto a acercar a Delicias con la idea de iniciar su desplazamiento. "Nos han mandado un mensaje desde Renfe diciendo que podíamos venir para que se nos ubicase en otro tren. Estamos intentando cambiar el billete para poder marchar hoy", afirma.

La incertidumbre y el caos continúa en Delicias este martes. / Miguel Ángel Gracia

Noche en la estación

Pero quienes peor lo han pasado han sido aquellos pasajeros que se han visto obligados a pasar la noche en la estación. Un turista de barcelona, todavía tapado con una manta, aseguraba a este diario llevar cerca de doce horas en la estación esperando volver a casa. "Estamos aquí desde las 22.00 horas de ayer pero creemos que a las 10.30 horas podremos coger nuestro tren", sostiene el joven.

Este hombre y sus amigos se quedaron parados a la altura de Salillas de Jalón, a aproximadamente 50 kilómetros de Zaragoza. "La única ayuda que recibimos fue de los vecinos del pueblo que nos trajeron hasta aquí. Por parte de las autoridades, cero", asegura visiblemente mosqueado. Porque los cientos de usuarios que han tenido que pernoctar en Delicias no han pasado ni mucho menos una noche agradable. "Hemos dormido tirados en el suelo y cenamos lo primero que pillamos. Mal la verdad, pero es lo que hay", concluye.