Vuelta al cole con normalidad tras el apagón: "Todos hemos traído a los niños porque son los mismos horarios y hay comedor"

Padres, madres, abuelos y cuidadores. La gran mayoría de ellos han llevado a los niños este martes al colegio en una jornada que prevén “normal” tras el apagón eléctrico de este lunes. Prueba de ello ha dado el colegio Pompilianos de Zaragoza, donde desde las 8.45 horas se veían a los más pequeños arrastrar sus mochilas de ruedas para entrar al centro.

Afrontamos el día con total normalidad. Lo que no entiendo es que dijeran de no venir al colegio porque la tecnología no funcionaba, porque siempre ha habido un papel y un bolígrafo", ha indicado Pilar (nombre ficticio), que salía de dejar a los niños en clase. "Creo que todos hemos traído a los pequeños", ha añadido.

Con la misma tranquilidad que ella estaba un grupo de padres que charlaba en la puerta del colegio del apagón del lunes tras haber dejado a los niños en clase. “Absoluta normalidad. El centro nos mandó un aviso ayer diciendo que hoy normalidad y ya está. Normalidad de horarios, de comedor y eso sabemos”, ha indicado una de ellas. A su voz se ha sumado la de otra madre, que entre risas ha dicho: “Abierto iba a estar el cole, pero clase ya no sabemos. Nos enteraremos luego”.

Algo más preocupado estaba Hermin Mendieta, que tras dejar a la niña en el colegio Nuestra Señora de la Merced se marchaba a trabajar con incertidumbres. “Ayer por la tarde ya no la traje porque no sabía que iba a pasar, y preferí que estuviera en casa hasta que se aclarara que pasaba. Hoy un poco más tranquilo, pero necesitamos explicaciones”, ha afirmado.