Una calle del barrio de Casetas, cubierta por un manto blanco... de azúcar

La calle de Las Canteras, en el barrio rural de Casetas, se ha cubierto en la tarde de este miércoles de un manto blanco. Sus vecinos han tenido que frotarse los ojos antes de comprobar que no era la nieve lo que cubría la calzada, sino el azúcar. La causa ha sido un escape puntual de la fábrica de leche condensada que se encuentra justo al lado de la citada calle.

Según han comentado los vecinos, esta no es la primera vez que ocurre, aunque hacía mucho tiempo que no sucedía. En concreto, desde que la fábrica producía en las mismas instalaciones la leche Sali, que después pasó a elaborar los batidos Cacaolat. "Me acuerdo que hace muchos años también pasó y para que no nos enfadáramos nos daban leche gratis, aunque nosotros no la aceptamos", ha comentado una vecina de la citada calle.

Con todo, y aunque no se trata de un vertido tóxico ni peligroso, los vecinos han pedido que se limpie cuanto antes para evitar resbalones y han reclamado a la empresa que no vuelva a ocurrir. De hecho, los operarios del servicio de limpieza ya se encuentran limpiando la calle.

La calle, cubierta de blanco. / El Periódico

La fábrica de Casetas es propiedad de la firma Delifactory, dedicada a la elaboración de lácteos. La planta elabora leche condensada y marcas blancas que distribuye al canal horeca y a superficies comerciales.